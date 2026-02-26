Ángel Cervero, capitán de la Guardia Civil en La Palma, sobre el pantalón hallado: “Casi al 100% que es de Airam”

La investigación sobre la desaparición de Airam Concepción Afonso ha dado un paso que las autoridades consideran determinante.
El Capitán de la Guardia Civil en La Palma, Ángel Cervero, ha asegurado en el programa Buenos Días Canarias que pueden confirmar “casi al 100%” que el pantalón hallado en el litoral pertenece al joven de 20 años y es el mismo que vestía el pasado 16 de febrero.
Según ha detallado el mando policial, la prenda fue localizada el lunes gracias a la colaboración ciudadana, en concreto, por un buzo particular a unos diez metros de profundidad.
El pantalón se encontraba en la zona de la cabecera norte del Aeropuerto de La Palma, un área costera que coincide con la cercanía a Los Cancajos. En la zona ya existían otros indicadores técnicos, pues cerca se perdió la señal de su teléfono móvil y una vecina encontró una mochila negra como la llevaba el día que fue grabado por las cámaras.
La mala mar condiciona la búsqueda de Airam
A pesar de la importancia de este indicio, las condiciones meteorológicas han impedido que el operativo mantenga la búsqueda en el medio acuático.
El Capitán ha confirmado que, aunque los efectivos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) han colaborado en los últimos días, hoy no han podido sumarse a las labores de rastreo debido al mal estado del mar. “La mala mar impide hoy la búsqueda por agua”, subrayó Cervero, aclarando que el foco se mantiene ahora en la superficie.
Sin embargo, la Guardia Civil no abandona la zona y mantiene un dispositivo de vigilancia para peinar la línea de costa palmera de forma exhaustiva, buscando cualquier otro objeto o pista que pueda arrojar luz sobre el paradero de Airam.
Una zona de búsqueda “caliente”
El hallazgo del pantalón en la zona del aeropuerto refuerza la hipótesis de que el joven se desplazó hacia el litoral de Breña Baja.
Esta ubicación es crítica, ya que se suma al hallazgo previo de una mochila el pasado fin de semana en las inmediaciones.
Los agentes centran ahora sus esfuerzos en encontrar nuevos indicios materiales en esa zona específica, tras descartarse movimientos relevantes en otras partes de la Isla.
La Guardia Civil insiste en la importancia de la colaboración ciudadana, que ha resultado vital para localizar esta última prenda, y mantiene la alerta en todos los puntos de la costa este de la Isla.
En caso de cualquier avistamiento, se ruega a la población no intentar interactuar directamente con el joven para evitar una reacción de huida.
- No llamarlo por su nombre ni acercarse de forma brusca.
- Mantener el contacto visual a distancia.
- Llamar de inmediato al 1-1-2 o al 062.
Mientras la meteorología no permita el regreso de los buceadores al agua, el rastreo se realizará a pie y mediante observación directa en los puntos calientes ya identificados.