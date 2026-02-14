Guía del primer Carnaval de Día en Santa Cruz: horarios y escenarios para no perderte nada este domingo

Santa Cruz de Tenerife vivirá este domingo, 15 de febrero, su primer Carnaval de Día, una de las grandes citas del programa festivo que arrancará desde el mediodía con la participación de más de medio centenar de artistas repartidos en distintos escenarios del centro de la ciudad, donde miles de personas podrán disfrutar de actuaciones musicales y grupos del carnaval hasta la noche, según ha informado el Ayuntamiento capitalino.
La capital tinerfeña espera congregar desde primeras horas a numerosas familias disfrazadas en las calles, con una programación que se desarrollará de forma simultánea en varios espacios del municipio.
Actuaciones desde el mediodía en la Plaza de la Candelaria
El escenario Dormitorum, ubicado en la Plaza de la Candelaria, dará comienzo a su programación a las 12:00 horas con la actuación de Neo Pinto. A lo largo de la jornada está prevista la participación de Morocho infantil, Dorada Band, Sabrosa, Orquesta Columbia y Guaracha, que será la encargada de cerrar este espacio a las 22:00 horas.
La Plaza del Príncipe arrancará desde las 11:00 horas
En la Plaza del Príncipe, las actuaciones comenzarán a las 11:00 horas con la participación de la Afilarmónica Ni Fú Ni Fá, a la que seguirán Los Fregolinos. Posteriormente, a partir de las 13:30 horas, se subirán al escenario David Pérez, Macacos Sound Machine, Moise González y Son Iyá, Orquesta Tejina y Malibú Band, que pondrá el cierre a este punto del programa a las 22:00 horas.
Francisco La Roche reunirá a artistas invitados hasta la noche
La avenida Francisco La Roche acogerá entre las 14:00 y las 20:00 horas las actuaciones organizadas por la Cadena SER, que estarán presentadas por Tony Aguilar y Ramsés López.
Durante este tramo de la jornada pasarán por el escenario artistas como Sofía Reyes, Bejo, Daniela Blasco, Zzoilo, Pikete, Chema Rivas, Ariann, Crhis Noa, Mandy Hdz & Jumey, Neizan y la compañía MM Danza.
Tras la finalización de estos conciertos, el DJ Jaco/J Ramos & Friends será el encargado de prolongar la actividad musical hasta las 23:00 horas, poniendo el broche final a la primera gran jornada diurna del Carnaval en Santa Cruz de Tenerife.