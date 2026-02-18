Guía completa para el Entierro de la Sardina en Santa Cruz: horario, recorrido y actuaciones

El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife vive hoy uno de sus actos más simbólicos con la celebración del Entierro de la Sardina, una cita que marca el ecuador de las fiestas en la calle tras la multitudinaria noche del Lunes de Carnaval —que reunió a miles de personas hasta la madrugada en el cuadrilátero— y el Coso Apoteosis celebrado ayer.
El cortejo fúnebre partirá a las 22.00 horas desde la calle Juan Pablo II y recorrerá su trayecto habitual pasando por la plaza de Weyler y las calles Méndez Núñez, El Pilar, Villalba Hervás y La Marina hasta llegar a la plaza de España. Será en las inmediaciones de la avenida Marítima donde tendrá lugar la tradicional quema de la sardina.
Durante el acto está prevista la participación de los artistas Pepe Benavente, El Morocho y Jhonny Maquinaria, en una comitiva que, como es habitual, estará marcada por el humor, la improvisación y el ambiente festivo. Además, el escenario de la plaza del Príncipe acogerá, entre las 23.00 y las 03.00 horas, las actuaciones de Maquinaria Band y la Orquesta Saoco.
Con motivo de este evento, se aplicarán restricciones tanto de estacionamiento como de tráfico en las calles incluidas en el recorrido. Desde las 18.00 horas estará prohibido aparcar en Juan Pablo II —entre Benavides y la plaza de Weyler—, así como en Méndez Núñez, desde Weyler hasta El Pilar, y en esta última vía en toda su extensión.
Por su parte, los cortes de circulación comenzarán a partir de las 20.30 horas en el primer tramo del itinerario, afectando a Juan Pablo II desde Álvarez de Lugo y Pérez de Rozas, además de la intersección de Jesús y María con Rambla Pulido. A partir de las 21.30 horas también se cerrará el tráfico en los cruces de 25 de Julio con Pérez de Rozas y Robayna, así como en Méndez Núñez y El Pilar.