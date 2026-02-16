Ni para cocinar ni para calefacción: lo que escondía este hombre en dos bombonas de butano camino a Canarias

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la condena de siete años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Huelva a un hombre interceptado en el puerto onubense con uncargamento de droga oculto en bombonas de butano con destino a Canarias, cuyo valor en el mercado superaba los 213.000 euros.
Los hechos ocurrieron el 25 de octubre de 2024, cuando agentes de la Guardia Civil inspeccionaron una furgoneta durante los controles de embarque del buque Sicilia, que cubría la ruta hacia Canarias desde el puerto de Palos de la Frontera (Huelva).
En la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, el TSJA desestima íntegramente el recurso de apelación der la defensa ratificando la pena por un delito contra la salud pública con el agravante de notoria importancia. Además de la pena de cárcel, el condenado deberá abonar una multa de 213.162,43 euros.
En el registro del vehículo, los agentes encontraron dos bombonas de gas butano con doble fondo. En su interior, el condenado ocultaba 4 gramos de heroína, 2 kilos de hachís repartidos en 200 bellotas, casi un kilo de crack y 1,8 kilos de MDMA , además de pastillas de diazepam y sinogan, una báscula de precisión y material para el empaquetado.
La defensa alegó durante el proceso la vulneración de la cadena de custodia y la presunción de inocencia, llegando a sostener que el acusado desconocía la existencia de la droga; según su versión, la furgoneta había sido robada días antes y terceras personas habrían colocado las bombonas bajo un montón de ropa.
Sin embargo, el TSJA ha calificado este argumento de “meramente exculpatorio y carente de credibilidad”; asimismo, destaca que la furgoneta no contaba con cocina ni elementos que justificaran la presencia de las bombonas, lo que levantó las sospechas policiales.
Finalmente, la sala también ha rechazado aplicar el atenuante de toxicomanía, argumentando que el volumen de la sustancia incautada y la infraestructura utilizada demuestran que el objetivo principal era obtener un “importante beneficio económico” y no satisfacer un consumo personal.