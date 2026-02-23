Incendio en un aparcamiento de guaguas en Lanzarote: los bomberos trabajan en la extinción en Arrecife

Un fuego declarado la tarde de este lunes en las cocheras de la empresa Lanzarote Bus, en Arrecife, ha afectado al menos a 10 guaguas, según han informado fuentes del Consorcio de Emergencias del Cabildo, que han señalado que el incendio no ha ocasionado daños personales.
Los trabajadores de la empresa, que es la concesionaria del transporte interurbano en la isla, se han podido poner a salvo tras iniciarse el incendio, que se presume que comenzó por combustión en una de las guaguas, según la información de la que se dispone de momento.
A causa del fuego se ha tenido que desalojar un restaurante y una gasolinera próxima a las cocheras.
Efectivos de los bomberos trabajan en la extinción del fuego ayudados por personal de Protección Civil, Policía Local y Nacional, y tratan de sacar de las cocheras el resto de guaguas, que además son las nuevas que ha adquirido la empresa, para evitar que sean dañadas por el incendio.
Para ello, han tenido que romper con una pala una de las paredes de la nave y están enfriando la zona.
Así mismo, las fuentes han apuntado que se espera que el fuego quede controlado esta misma tarde.
Las fuentes han señalado que en las cocheras había más de 20 guaguas.