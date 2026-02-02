Iván Chapela: el “comodín” de Álvaro Cervera llega al CD Tenerife

El CD Tenerife ha cerrado la incorporación de Iván Chapela (Chiclana, 1999), un refuerzo que no solo destaca por su polivalencia en el ataque, sino por la fuerte conexión que mantiene con el actual cuerpo técnico blanquiazul. El extremo gaditano se pondrá de nuevo a las órdenes de Álvaro Cervera y Roberto Perera, los mismos que le dieron la alternativa en Primera División con el Cádiz CF durante el curso 21/22.
Un historial de éxitos bajo mandos conocidos
La llegada de Chapela a la isla supone una apuesta por la confianza y el rendimiento inmediato. El futbolista no solo se reencuentra con Cervera; también volverá a coincidir con Manu Guill y Hugo Rico, piezas clave en su explosión futbolística durante su etapa en el CD Eldense.
En Elda, Chapela vivió sus mejores años en LALIGA HYPERMOTION (2023-2025), donde registró números de vértigo:
- 73 partidos disputados.
- 14 goles anotados, siendo una pieza fundamental para la estabilidad del equipo en la categoría de plata.
Trayectoria: de la Selección a la élite
Formado en la cantera del Cádiz —donde anotó 8 goles en 61 partidos con el filial—, su carrera ha sido un ascenso constante. Pasó por Unionistas de Salamanca, brillando en Primera Federación con 8 tantos, y tuvo un breve paso reciente por el Burgos CF.
Además, su talento no pasó desapercibido para la Selección Española, llegando a ser internacional Sub-17 en fases clasificatorias para el Europeo.
¿Qué gana el CD Tenerife con su fichaje?
La gran virtud de Iván Chapela es su versatilidad. No es un extremo encasillado; puede castigar por ambas bandas o actuar como mediapunta, aprovechando su capacidad de desborde y su facilidad para ver portería. Es un jugador “eléctrico”, de los que encaran y rompen líneas, ideal para el esquema vertical que suele proponer el cuerpo técnico tinerfeñista.
Con este movimiento, el club blanquiazul suma juventud, gol y, sobre todo, un jugador que conoce a la perfección el idioma futbolístico de su nuevo entrenador.