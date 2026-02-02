La Fundación Cristino de Vera inicia esta semana un ciclo de cine alemán

La Fundación Cristino de Vera-Espacio Cultural CajaCanarias y el Goethe-Institut de Madrid inician hoy martes un ciclo de cine alemán con la proyección del largometraje Somos jóvenes. Somos fuertes (Wir sind jung. Wir sind stark, 2014). La película se exhibe en versión original, subtitulada en castellano, a partir de las 19.00 horas en la sede de la fundación, en la calle San Agustín, 18, en La Laguna. La entrada es gratuita, con aforo limitado.
Dirigida por el director alemán de origen afgano Burhan Qurbani y ambientada en agosto de 1992, en el distrito de Lichtenhagen (Rostock), Somos jóvenes. Somos fuertes retrata a un grupo de jóvenes en situación de desempleo que, movidos por el aburrimiento y la frustración, desencadenan una espiral de violencia contra la policía y la población inmigrante.
Los disturbios alcanzan tal magnitud que las autoridades evacuan a los romaníes solicitantes de asilo, mientras los trabajadores vietnamitas permanecen en la llamada Casa de los Girasoles. La retirada policial tiene como consecuencia una noche de extrema violencia ante la pasividad de los espectadores.