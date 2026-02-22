La Laguna busca ideas en el Roig Arena de Valencia para su futuro pabellón

El alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, mantuvo este viernes en Valencia un encuentro con parte del equipo encargado del desarrollo y la dirección del proceso constructivo del recinto multiusos Roig Arena, inaugurado en 2025. La reunión, en la que se han expuesto las principales características técnicas del recinto, uno de los más modernos de Europa, se ha producido en el marco de la celebración de la Copa del Rey de Baloncesto, que tiene como sede la capital valenciana y en la que compite el Club Baloncesto La Laguna Tenerife.
“En el proceso de diseño y planificación del futuro pabellón multiusos municipal de La Laguna queremos contar con el máximo asesoramiento de expertos en este tipo de infraestructuras y la Copa del Rey en Valencia nos ha brindado la oportunidad de contactar con el responsable de uno de los recintos más modernos de nuestro país”, indica Luis Yeray Gutiérrez, quien agradece “sus explicaciones y su visión estratégica, que nos serán muy útiles para orientar nuestro proyecto y el concurso internacional de ideas que vamos a impulsar”.
El alcalde asegura que el Roig Arena “es un ejemplo de diseño, tecnología, accesibilidad y una referencia como espacio multifuncional. Es el tipo de infraestructura deportiva y cultural de primer nivel que queremos construir en Las Mantecas, que responda a los objetivos de los clubes de elite de nuestro municipio, con capacidad para albergar grandes competiciones deportivas nacionales, y también eventos multitudinarios como conciertos o ferias.”
Capacidad para unos 10.000 espectadores
El Ayuntamiento de La Laguna explica que ya ha dado los primeros pasos para la construcción del nuevo pabellón multiusos municipal. El consistorio dispone ya del documento técnico necesario para iniciar la tramitación y solicitud de la evaluación ambiental estratégica relativa a la Modificación Menor del Plan General de Ordenación (PGO) del municipio y que permitirá habilitar la parcela de Las Mantecas de 42.000 metros cuadrados, situada por debajo de la Facultad de Bellas Artes, para albergar la nueva infraestructura deportiva.
Esto se traduce en una superficie edificable de 10.591 metros cuadrados, con una capacidad aproximada para 10.000 espectadores; es decir, aproximadamente el doble de la del Pabellón Santiago Martín. El 75% restante de la parcela se destinará a parque urbano deportivo.