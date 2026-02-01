El mal estado del mar obliga a cerrar todas las zonas de baño de La Laguna

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha anunciado el cierre de todas las zonas de baño del municipio ante el mal estado del mar, en un contexto marcado por la prealerta por fenómenos costeros activa en Canarias.
La medida afecta a Bajamar, Punta del Hidalgo, Jover y La Barranquera, y se adopta como prevención ante el fuerte oleaje que está impactando en el litoral norte del municipio. El consistorio ha pedido a la población que extreme las precauciones y evite el acceso a estas zonas mientras persistan las condiciones adversas.
En las imágenes difundidas en redes sociales por el propio Ayuntamiento se observa cómo las olas alcanzan de forma constante la zona de las piscinas naturales de Bajamar, invadiendo el área destinada al baño.
⚠️ Cerramos todas las zonas de baño de La Laguna ante el mal estado del mar.— Ayuntamiento de La Laguna (@aytolalaguna_es) February 1, 2026
Rogamos extremen las precauciones. pic.twitter.com/LdD5FrIirB
Prealerta por fenómenos costeros en Canarias
El cierre de las zonas de baño coincide con la prealerta por fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, activa desde las 19:00 horas del sábado 31 de enero.
La decisión se tomó tras analizar la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología y otras fuentes oficiales, en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA).
La prealerta afecta a El Hierro, La Palma y La Gomera, así como al litoral norte y oeste de Tenerife y Gran Canaria, además de Fuerteventura y Lanzarote, incluyendo en esta última isla toda la costa de Jandía. Según la previsión, se espera mar combinada del noroeste con olas de entre 2,5 y 3 metros, principalmente de mar de fondo.
El periodo del oleaje será largo, de 13 segundos, y coincide con un coeficiente de mareas alto, lo que incrementa el riesgo en zonas costeras expuestas.
Recomendaciones de seguridad
Ante este episodio, la Dirección General de Emergencias recuerda una serie de medidas de prevención, entre ellas:
- No situarse en muelles, espigones ni zonas donde rompen las olas.
- Evitar acercarse al mar para tomar fotografías o vídeos.
- No bañarse en zonas sin vigilancia, con bandera roja o fuerte resaca.
- Evitar actividades deportivas o náuticas en áreas afectadas por la mar de fondo.
- No circular con vehículos por carreteras próximas a la línea de costa.
- En caso de emergencia, contactar con el 1-1-2.
Para información adicional, el Ejecutivo autonómico mantiene operativo el teléfono 0-12.
Previsión marítima por zonas
Entre el domingo 1 y el lunes 2 de febrero, la previsión indica:
- Aguas costeras de La Palma: viento de componente este o noreste de fuerza 2 a 4, rolando a oeste o noroeste con intervalos de fuerza 5 o 6 en el suroeste. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- El Hierro: viento del noreste de fuerza 3 o 4, rolando a noroeste y arreciando temporalmente de madrugada. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- Tenerife y La Gomera: componente norte de fuerza 2 a 4, aumentando a oeste o noroeste con rachas más intensas en el canal entre ambas islas.
- Canal Anaga–Agaete: viento del noreste de fuerza 3 a 5, arreciando a noroeste de fuerza 4 a 6 en el norte del canal. Marejada, localmente fuerte marejada.
- Gran Canaria: viento del norte o noreste de fuerza 2 a 4, arreciando a noroeste desde medianoche. Mar de fondo del noroeste de 1 a 3 metros.
- Canal de Jandía–La Isleta: viento del norte o noreste de fuerza 3 a 5, rolando a noroeste. Marejada.
- Lanzarote y Fuerteventura: viento del noreste de fuerza 3 o 4, aumentando a oeste o noroeste desde medianoche. Marejadilla o marejada.