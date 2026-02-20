La Laguna Tenerife, a por el más difícil todavía en la Copa de Valencia 2026

La Laguna Tenerife se ve las caras hoy (17.00 horas) con el Baskonia en la Copa del Rey de Valencia 2026. Es la décima oportunidad consecutiva en la que los insulares logran clasificarse para el torneo copero más importante de Europa. Este año, eso sí, con la importante baja de Marcelinho Huertas.
La ausencia del brasileño, que ha intentado todo para poder estar en el Roig Arena, es un problema importante para un equipo muy rico en lo táctico, que necesita de la inteligencia y la calidad del carioca pero que tiene la capacidad indudable de competir siempre contra todo y contra todos.
Otra vez en la Copa
La Copa del Rey vuelve a cruzar los caminos de dos viejos conocidos, pero con un historial en el torneo del K.O. sorprendentemente breve. Solo en una ocasión previa el destino quiso que ambos conjuntos se vieran las caras en esta competición. Fue hace siete temporadas, también en la ronda de cuartos de final, donde la moneda cayó del lado alavés. Aquel encuentro terminó con un ajustado 90-81 a favor del conjunto baskonista, dejando a los tinerfeños con la miel en los labios.
En lo que respecta a la actual campaña de la Liga Endesa, la paridad ha sido absoluta. La estadística refleja que el factor cancha ha sido determinante hasta ahora: cada equipo logró amarrar la victoria en su propio pabellón, demostrando que cuando el ambiente aprieta, la balanza se desequilibra.
Referentes
El duelo individual promete chispas en el parqué. Por parte del conjunto vasco, Luwawu-Cabarrot se ha destapado como la principal amenaza ofensiva, firmando una tarjeta de 20 puntos de media en sus enfrentamientos directos.
En La Laguna Tenerife, sin Marcelinho, habrá que ver si Wes Van Beck, como ha hecho en ocasiones este curso, puede dar un paso al frente o, si por el contrario, el elegido es un Bruno Fitipaldo que brilló ante Breogán en la pasada jornada liguera.
El problema del rebote
El control del rebote será, una vez más, el factor diferencial que determine el éxito en este enfrentamiento, y los datos no dejan lugar a dudas. No estará Diop en el equipo vasco -todo un alivio-, pero La Laguna Tenerife afronta el reto con la necesidad imperiosa de dar un paso al frente bajo los tableros: su media de 30,2 capturas por partido es la más baja de la Liga Endesa, una cifra que contrasta con la solvencia del Kosner Baskonia, que domina este apartado con 36,1 rebotes.
Si el equipo aurinegro logra equilibrar esta faceta, no solo restará opciones al rival, sino que conseguirá neutralizar la velocidad endiablada que suele imponer el conjunto vitoriano. Dominar el rebote permitiría a los tinerfeños llevar el duelo a su terreno: el juego posicional. Es ahí donde la circulación fluida de balón y la ejecución maestra del pick and roll pueden desarticular la defensa baskonista y decantar la balanza.