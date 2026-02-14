La Laguna Tenerife se impuso al Río Breogán (90-81) tras un duro partido en el que los aurinegros se vieron las caras con un rival que sabe usar sus recursos en todo momento.
Wesley Van Beck comenzó como venía haciendo los últimos partidos: anotando (5-5). LOs bregoanistas intentaban dominar en la pintura, pero,d esde el exterior, Jaime Fernández se sumó a la anotación de los locales (16-11).
Tras un tiempo muerto visitante, el marcador se apretó (18-17) con los gallegos apoyándose en un brillante 3 de 4 en triples.
Con 23-18 acabó el primer cuarto.
Jaime Fernández y Aaron Doornekamp, con dos triples, tiraron del carro en el inicio de la segunda manga (29-23).
Los gallegos, por su lado, se agarraban a su extraordinario acierto en el triple (6 de 7) para el 33-31 y a DeWayne Russell, un jugón que puso el empate a 33 obligando a Vidorreta a parar el partido cuando quedaban cinco minutos para llegar al descanso.
El 80% en triples ( de 10) mantenía a los lucenses en un duelo en el que el La Laguna Tenerife no acababa de verse cómodo (42-42).
La Laguna Tenerife se impone
Era un partido duro, trabado, sin un dominador claro (47-47) y, tras bajar su acierto exterior, Russell sostuvo a los gallegos en el marcaodr (52-49).
Una buena acción de Gio y un triple de Doornekamp golpearon al Breogán (59-51). Luis Casimiro volvió a parar el duelo a falta de cuatro minutos para el final de la tercera manga. La puntería visitante ya no era la misma.
Fitipaldo, con dos triples, puso el 64-51. Lo que más se veía era el ataque, pero la defensa de La Laguna Tenerife era sublime en este cuarto.
Un parcial de 0-7 (64-58) después de malos ataques del Canarias propició que el cuarto acabara con 68-61.
Último cuarto
Los lucenses pusieron el 70-68 con muchas quejas locales a los colegiados. Cuando La Laguna Tenerife comenzó a circular el balón las cosas mejoraron (78-72).
Apoyados en Jaime, Gio y Bruno en la labor anotador el Canarias puso el 84-76 ante un Breogán que tiraba de Francis Alonso para, desde las faltas que recibía, generar en ataque.
La victoria se quedó una vez más en casa (90-81).