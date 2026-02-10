La Laguna Tenerife suma una victoria de prestigio ante el Era Nymburk (55-69)

La Laguna Tenerife logró este martes una merecida y trabajada victoria a domicilio sobre el Era Nymburk (55-69) en la cuarta jornada del Grupo L de la Liga de Campeones FIBA, un triunfo que permite al equipo canario seguir entre los dos primeros clasificados.
El uruguayo Bruno Fitipaldo y Wesly Van Beck fueron los dos grandes protagonistas del partido y claves en el triunfo de los tinerfeños en Praga. Entre los dos sumaron 39 puntos de los 69 de su equipo con unos buenos porcentaje en los lanzamientos exteriores.
Lo cierto es que enfrente se encontraron con un rival que, por contra, no tuvo fortuna en los lanzamientos exteriores. Dominaron su rebote y no permitieron segundos tiros al rival, pero les faltó ese acierto ofensivo para ponerle las cosas más complicadas a los visitantes.
Hubo mucha igualdad en los primeros diez minutos de partido con un Tenerife siempre por delante, salvo en el 9-8 en el que Perkins pondría por primera y única vez a su equipo por delante en el marcador. Fitipaldo puso de nuevo las cosas en su sitio (9-11) y La Laguna se mantuvo por delante hasta el final del primer cuarto (14-17).
Los locales lo intentaban tanto por dentro como por fuera, pero hoy el Tenerife se mostró intenso, ordenado y no permitiendo que el rival tirada con comodidad. Por el contrario intentaba, en ataque hacer su partido, buscar la mejor opción y equilibrar el juego tanto en acciones interiores como exteriores.
Poco a poco, con triples de Abromaitis (17-22), Scrubb (17-27) y Van Beck (19-32), el Tenerife empezó a controlar el encuentro, aprovechándose de la falta de acierto local. Una reacción importante del Nymburk al final del segundo cuarto le metió de nuevo en el partido (29-35).
Aunque tuvo minutos de acierto el conjunto checo en el inicio del tercer cuarto, el Tenerife se mantuvo firme en su juego y llegó el momento de los exteriores para volver a marcar distancia. Fitipaldo, por un lado, y Van Beck, por otro llevaron al equipo español a una diferencia de 10 puntos de nuevo (38-48) y aunque los locales lograrían ponerse a seis (50-56, min.32) en el inicio del último cuarto, no tuvieron el empuje suficiente ni el nivel defensivo necesario para frenar el juego ofensivo de los visitantes, que terminaron ganando por 55-69.
Ficha técnica:
55 – ERA Nymburk (14+15+18+8). Sehnal (9), Rylich (2), Bohacik (3), Lawrence (7), Kriz (3) –inicial, Silva (2), Jabari (16), Svoboda (-), Perkins (4), Shumate (7) y Hruban (2).
69 – La Laguna Tenerife (17+18+18+16). Fitipaldo (18), Van Beck (21), Giedriatis (2), Doornekamp (7), Shermadini (2) –inicial-, Fernández (3), Scrubb (7), Sastre (-), Abromaitis (5), Alderete (-) y Guerra (4)
Árbitros: Krejic (SLO), Velikov (BUL) y Proc (POL). Señalaron técnica al jugador local Sehnal (min.24).
Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Gruo L del Top 16 de la Liga de Campeones FIBA, disputado en el pabellón Kralovka Arena de Praga, ante unos tres mil aficionados.