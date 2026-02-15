La Palma hace historia en Berlín: elegida Mejor Localización de Cine de Europa 2026

La Isla Bonita ha vuelto a deslumbrar al mundo, pero esta vez no ha sido solo por su naturaleza, sino por su capacidad para cautivar a la industria del séptimo arte. La Palma ha sido reconocida como la Mejor Localización Europea 2026 en los prestigiosos EUFCN Location Awards, celebrados en el marco del European Film Market de la Berlinale.
Este galardón sitúa a la isla en la cúspide de los destinos cinematográficos mundiales, consolidándola como un plató natural sin rival en el continente.
El impulso de Netflix y el talento
La victoria en Berlín no es casualidad. La nominación llegó de la mano de la miniserie ‘La Palma’, producida para la plataforma Netflix. El trabajo de la productora Volcano Films, encargada del servicio a la danesa Fante Films, ha sido determinante para demostrar que la isla no solo ofrece paisajes volcánicos y bosques de laurisilva únicos, sino también una infraestructura profesional de primer nivel.
Pero el éxito es compartido. Productoras de servicios como Sur Film ya habían allanado el camino con rodajes de calado internacional como “The Witcher”, Pluribus o Hostage. Además, el talento palmero estuvo presente en el mercado alemán con figuras como Javi Armas (KIPUKA Films), quien acudió con su proyecto de largometraje, demostrando que la isla no solo exporta paisajes, sino también creatividad.
Un valor estratégico para la economía de La Palma
Para el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, este premio es el resultado de un “trabajo constante para situar a la isla en la escena internacional”. En la misma línea, la consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, subrayó que este reconocimiento de La Palma Film Commission abre “nuevas oportunidades de inversión y desarrollo”, reforzando la estrategia de internacionalización en coordinación con Canary Islands Film.
El impacto de este premio es integral. No solo incrementa la visibilidad global de La Palma ante estudios y plataformas de financiación, sino que genera un impacto económico directo a través de la creación de empleo local y la dinamización de sectores como la hostelería y el transporte durante los rodajes.
Con este triunfo en la Berlinale, La Palma deja de ser una promesa para convertirse en una realidad consolidada: el escenario más competitivo y espectacular de Europa para el cine del siglo XXI.