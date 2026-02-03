Leire García: “Desde niña soñé con volver al Carnaval y este año se hace realidad”

Leire García Santana, nacida el 31 de octubre de 2005 en San Cristóbal de La Laguna, será la tercera candidata en pisar el escenario de la Gala de la Reina del Carnaval 2026 de Santa Cruz de Tenerife. Lucirá la fantasía “Confía”, diseñada por Jorge González Santana, en representación de Broker Mediterráneo Consulting Group.
Leire cursa actualmente tercero del Grado de Maestro en Educación Infantil, la profesión con la que sueña desde niña. Es una apasionada de la danza, disciplina que practica desde los cuatro años y que la ha llevado del ballet clásico al baile urbano, y también una gran amante de la lectura. Se define como una persona optimista, constante y llena de ilusión, valores que la acompañan tanto en su formación como en su experiencia en el Carnaval.
– ¿Qué te llevó a ser candidata a Reina del Carnaval?
“Yo me presenté al Carnaval hace diez años, en la Gala Infantil, y desde ese momento mi diseñador Jorge y yo siempre estuvimos bromeando con la idea de que volvería a presentarme cuando alcanzara la mayoría de edad. Este año, cuando me lo propuso gracias a Broker Mediterráneo, dije que sí evidentemente, porque tenía muchísimas ganas de poder repetir la experiencia”.
– ¿Tres cualidades de tu diseñador, Jorge González?
“Es muy trabajador, muy divertido y además me aporta muchísima seguridad”.
– ¿Cómo describirías, sin desvelar nada, tu fantasía?
“Puedo decir que me siento muy identificada con ella desde el principio, desde que vi el primer boceto, y lo que más deseo es que la gente la pueda entender bien y que el mensaje que queremos transmitir llegue realmente al público”.
– Una anécdota del proceso de trabajo
“Para mí, la gran anécdota es toda esta aventura, porque los carnavales de este año van a quedarse en mi memoria para siempre: las pruebas, los ensayos y, sobre todo, mis compañeras. Pero si pienso en un momento concreto, fue el día en que Jorge me propuso ser su candidata. Siempre habíamos bromeado con que, al cumplir la mayoría de edad, me tocaría a mí, y cuando me lo dijo, al principio no me lo creí, pensé que seguía de broma. Solo cuando me repitió que iba en serio entendí que era verdad y yo no cabía en mí de alegría”.
– ¿Cómo te preparas cada día desde que supiste que ibas a ser candidata?
“Yo llevo desde pequeña en el baile, así que siempre he hecho ejercicio, pero ahora me he metido en el gimnasio con un entrenador personal que me ha preparado una rutina mucho más personalizada para el traje de Carnaval. Se trata de reforzar mucho más la fuerza para, llegado el momento, sentirme muchísimo más segura sobre el escenario”.
– Háblame de tus patrocinadores
“Estoy muy agradecida con Broker Mediterráneo Consulting Group por contar conmigo este año para presentarme a Reina. Me siento muy apoyada por su parte y noto que me animan muchísimo. Además, junto a mi diseñador, siento que formamos un gran equipo en el que estoy muy tranquila, arropada y con total confianza”.
– ¿Carnaval de calle o de grupos?
“En general, una de las cosas que más me gustan del Carnaval son las galas de la Reina, algo que he vivido desde muy pequeña. Pero también me encanta disfrutar del Carnaval en la calle, disfrazarme con mis amigas y mi familia y, sobre todo, pasarlo bien”.
– ¿Grupo favorito?
“Siento que no puedo quedarme con un grupo en concreto, porque para mí todos forman parte de la esencia que crea el Carnaval y, sin ellos, no sería lo mismo. Este año he podido vivirlo de cerca, ir al Recinto Ferial y darme cuenta del enorme trabajo que hay detrás: la creación de los disfraces, las horas libres que dedican y todo el sacrificio que hacen para que cada grupo salga adelante”.
– ¿Qué le aportarías a Santa Cruz de Tenerife si fueras Reina del Carnaval?
“Soy consciente del privilegio que sería ser Reina de nuestro Carnaval, un sueño que vive en el corazón de muchas canarias, pero también de la enorme responsabilidad que ello conlleva. La Reina del Carnaval es un símbolo de identidad de nuestra ciudad y de todo Tenerife, y asumiría ese papel desde la gratitud, el servicio y la total disponibilidad para todo lo que se me demande”.