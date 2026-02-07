Los Dibujos Animados “desperran” de risa al jurado y al público y ganan La Canción de la Risa

Los Dibujos Animados se van de Fogalera triunfaron por partida triple en el concurso de La Canción de la Risa. Los de la Salud, capitaneados por José Ramón Morales y Cristo Casas, lograron el primer premio de interpretación, accésit en presentación y también el premio del público. Disfrazados de perreros, los antiguos cobradores a puerta frí, lograron con un repertorio hilarante, con rap, cuplés y homenaje a Soul Sanet incluido, conquistar al jurado y al público presente en el Colegio de Las Dominicas de Vistabella; que acogió el concurso por primera vez, al encontrarse en obras el Teatro Guimerá. Buenas voces, empastadas incluso encadenando retahílas, mientras van haciendo sus cobros (y ya que estamos, aprovechar para alguna venta) Destacó el momento amenaza con la uña del dedo chico afilada como una navaja y el falsete de los Bee Gees; al término de sus quince minutos estaba tan claro su primero como revolucionado el salón de actos.
El homenaje de Los Cornucas Atómicos a la mítica ‘Posesa’ de Triqui Traques, 20 años después de que le diera la victoria en una final de murgas que siempre se recuerda por la carcajada generalizada del público, les aupó al segundo de interpretación. Los autores originales, entonces en la murga y ahora en Cornucas, rindieron homenaje directo a su hito, renovado en el papel de un zombie verbenero. Es la primera vez que los Cornucas Atómicos se presentan a este concurso y no se van con el premio máximo; que sí repitieron en presentación.
La sorpresa grata de la noche fue ‘No tengo el Chichi pa’ farolillos’, cuyo repertorio trajo cola… más concretamente la de la autopista del norte. Ingeniosos a la hora de apoyarse en las nuevas tecnologías, contaron la historia de Miguel, a quien todas las etapas de su vida le ocurrieron en un único viaje entre el norte y Santa Cruz. En presentación, también tercer premio.
El accésit fue para L@s Escandinab@s, que interpretaron la boda de Chona con un señor mucho mayor que ella y el enfrentamiento entre las familias en plena iglesia. Impagable momento cuando cantan “Chona Yurena” en lugar de ‘Baila Morena’ y finalmente, el sacerdote arranca a rapear.
El segundo premio de presentación fue para Las Gediondas, que se fueron a volar con Aerolíneas ‘El Batacazo’
Resumen de los premios:
Interpretación
1. Los Dibujos Animados se van de Fogalera
2. Los Cornucas Atómicos
3. No tengo el Chichi pa’ farolillos
Accésit: L@s Escondinab@s
Presentación
1. Los Cornucas Atómicos
2. Las Gediondas
3. No tengo el chichi pa’ farolillos
Accésit Los Dibujos Animados se van de Fogalera