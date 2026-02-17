Balance del Lunes de Carnaval: 156 asistencias y un joven detenido con un “arsenal” de sustancias en Santa Cruz

El Lunes de Carnaval en Santa Cruz de Tenerife, tradicionalmente una de las noches más potentes y concurridas de la fiesta, se ha saldado con un balance de 156 personas asistidas por el dispositivo de seguridad y emergencias.
La masiva presencia de público en las calles de la capital tinerfeña marcó una jornada donde el consumo excesivo de alcohol volvió a ser la causa principal de atención médica, representando el 43% del total de los casos.
Según los datos oficiales del Hospital del Carnaval, durante la noche se atendió a 137 adultos y 19 menores de edad. Por sexos, la balanza se inclinó hacia el lado masculino con 90 hombres asistidos frente a 66 mujeres.
Del total de pacientes, la gravedad de algunos cuadros clínicos obligó a derivar a 13 personas a centros hospitalarios para pruebas diagnósticas más profundas.
Violencia, caídas y drogas
Más allá del alcohol, el personal sanitario tuvo que emplearse a fondo en diversas patologías:
- Traumatismos y caídas: 33 atenciones.
- Agresiones entre adultos: 17 casos registrados.
- Enfermedades comunes: 30 personas atendidas por dolencias ajenas a la fiesta.
- Drogas: 10 casos de intoxicación por sustancias estupefacientes.
Detenido con un “menú” de estupefacientes
En el plano de seguridad, la Policía Local de Santa Cruz procedió a la detención de un joven de 21 años, identificado como A.R.P., por un presunto delito contra la salud pública.
La Unidad Canina interceptó al sospechoso con una cantidad considerable de sustancias: 18 dosis de MDMA, 15 bolsas de cocaína y seis sobres de ‘tusi’ (cocaína rosa), además de 205 euros en metálico.
Además del arresto, los agentes tramitaron 44 actas por tenencia o consumo de drogas en la vía pública y diversas sanciones por incumplimiento de ordenanzas o alteración del orden.
Menores y Puntos de Información
La sección de menores, coordinada por la Cruz Roja y la unidad policial adscrita a la Fiscalía del Menor, registró 19 asistencias. Entre ellas destaca el preocupante caso de un menor de tan solo 13 años, que tuvo que ser tratado por una intoxicación combinada de alcohol y sustancias estupefacientes.
Por otro lado, los recursos sociales funcionaron a pleno rendimiento:
- Puntos Violetas: Atendieron a 11 personas solicitando información, sin que se registraran agresiones sexuales.
- Punto Arcoíris: Intervino en un caso de violencia intragénero y otro de violencia familiar.
- Asesoramiento sexual: Un total de 393 personas solicitaron información sobre salud y prevención.
El dispositivo contó con la coordinación de la Policía Nacional, Bomberos, Protección Civil (con el apoyo de la agrupación de Güímar) y personal del SUC, todos centralizados en el Puesto de Mando Avanzado de la plaza General Gutiérrez Mellado.