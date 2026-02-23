Luz verde a la nueva Facultad de Educación : la ULL licitará el proyecto por 856.000 euros

El Consejo Social de la Universidad de La Laguna ha dado su visto bueno en la sesión plenaria de hoy 23 de febrero al inicio de dos gastos plurianuales para la tramitación de sus respectivos expedientes de contratación. Uno de ellos está destinado a la Facultad de Educación, una infraestructura largamente demandada por la comunidad universitaria. La propuesta se centra en la redacción del anteproyecto, proyecto básico y proyecto de ejecución del nuevo centro, por valor de 856.000 euros, con la previsión de adjudicar el contrato en el mes de junio de este año, y que fue presentado por la gerente de la institución académica, Lidia Pereira.
La obra del nuevo centro se llevaría a cabo en los terrenos del Campus de Guajara, frente a Bellas Artes. Los costes de la construcción del proyecto se incluirían con posterioridad en la herramienta de financiación que se está negociando con el Gobierno de Canarias, explicó Pereira al órgano colegiado.
El rector del centro docente, Francisco García, agregó que las necesidades de Educación y también de Medicina son históricas y conocidas en la comunidad universitaria. Sobre esta última, añadió que se está tramitando una iniciativa de financiación a través del Cabildo de Tenerife.
El otro inicio de expediente de contratación tiene que ver con tareas del servicio integral de mantenimiento preventivo y proactivo de los sistemas de alimentación ininterrumpida y de monitorización y control industrial, vinculado al Vicerrectorado de Agenda Digital, por un montante total de 127.330 euros.
Además de todo ello, se acordó flexibilizar la tramitación de los expedientes de contratación que supongan gasto plurianual a partir de determinadas cantidades, de tal modo que su gestión sea más ágil, dado que la nueva ley de consejos sociales obligaba a su presentación ante este órgano, una cuestión que ahora solo será necesaria, entre otros casos, cuando el expediente suponga una inversión de más de un millón de euros.
Se dio el visto bueno también a la concesión de complementos retributivos al profesorado universitario, e igualmente se añadió en las bases de ejecución del documento presupuestario varios añadidos para adecuarse a la nueva norma que rige el funcionamiento de los consejos sociales de Canarias en el ejercicio de 2026.
Otro asunto tratado en la reunión de hoy tuvo que ver con la presentación de varios informes de fiscalización a la Universidad de La Laguna por parte de la Audiencia de Cuentas, también a cargo de la gerenta de la institución académica. Lidia Pereira explicó pormenorizadamente la incorporación de buena parte de las recomendaciones realizadas por el órgano de fiscalización, en un claro proceso de mejora y trazabilidad de la actividad universitaria y su control público.
Por otra parte, en la misma reunión se conoció los primeros pasos del plan estratégico que está promoviendo la Facultad de Economía, Empresa y Turismo para dinamizar la facultad, renovar sus titulaciones y conseguir una mayor implicación del alumnado. La idea es que este documento esté ultimado en el mes de junio. Otros centros de la Universidad de La Laguna están comenzando a ejecutar iniciativas similares.