Clavijo ‘amenaza’ con la Fiscalía: Canarias pedirá que actúe si las comunidades rechazan acoger menores migrantes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha asegurado esta tarde, tras su reunión con la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que el Gobierno pedirá a la Fiscalía que actúe “si una comunidad autónoma se niega a acoger a los menores migrantes que le corresponden en aplicación de la modificación de la Ley de Extranjería”.
Se acerca el 18 de marzo, fecha en la que los menores de contingencia migratoria deben estar ubicados en centros de la Península, “y encontramos dificultades con otras comunidades porque alegan que no hay plazas o no hay recursos, que es precisamente lo que nosotros no tenemos cuando llegan a La Restinga y tenemos que facilitarlos como podemos”, lamentó el presidente,
En este sentido, precisó que actualmente hay 657 menores que deben ser trasladados a otros centros, antes de la fecha establecida, para que Canarias atienda a 2.211 menores, el triple de la capacidad del sistema nacional que se asignó en la modificación de la Ley y es la cifra que tiene que asumir a partir de la cual se tienen que dar las derivaciones.
Es preciso que se consensuen las resoluciones de salida con las comunidades autónomas receptoras para evitar problemas de plazas y un compromiso del Estado para financiar las plazas.
Asimismo, Clavijo insistió en que, aun entendiendo las dificultades para buscar una solución a esta situación, “se trata de niños y niñas a los que hay que escuchar y hay que tratarlos con especial atención, para poder encontrarles el recurso alojativo que mejor se adecúe a sus necesidades”.
Pero sin duda, “sin el cumplimiento de la Ley por parte de las comunidades autónoma no podremos avanzar, y hay que cumplirla, porque ante el fracaso del modelo de solidaridad la ley tiene que imperar, y los territorios tienen que comprometerse a acoger al menor con todas las garantías y no poner obstáculos”, insistió.
El presidente de Canarias también hizo mención de los menores que han pedido protección internacional, de la que no es competente el Ministerio de Juventud e Infancia, y de los que están sujetos a la derivación exprés, en 15 días, por superar la cifra de contingencia, sobre los que pidió “más diligencia y en cualquier caso, la Administración General del Estado podría aplicar una excepcionalidad en el procedimiento, como lo hicimos aquí en Canarias”.
La atención a los menores migrantes no acompañados es un esfuerzo que “debemos asumir todos de manera colectiva, ante unos niños y niñas que han sufrido un proceso terrible y que no podemos mirar para otro lado ni dejar a una sola comunidad, como Canarias, al frente de esta situación”, aseguró Fernando Clavijo
El presidente quiso finalizar agradeciendo la colaboración y disposición que siempre ha mostrado de la ministra y su equipo, con los que “también trabajamos en la etapa de transición para los que cumplen los 18 años”.