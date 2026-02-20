Muere Eric Dane, actor de ‘Anatomía de Grey’ a los 53 años

El actor estadounidense Eric Dane, conocido por su participación en la serie de televisión Anatomía de Grey, falleció este jueves a los 53 años tras enfrentarse a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), según han informado distintos medios.
Su muerte se produce casi un año después de que hiciera público que padecía esta enfermedad neurodegenerativa, caracterizada por el deterioro progresivo de las funciones musculares, tal y como recoge la revista especializada People.
La familia del intérprete confirmó su fallecimiento mediante un comunicado, en el que indicó que murió acompañado por sus allegados después de haber librado “una dura batalla” contra esta patología.
Dane alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como el doctor Mark Sloan, apodado ‘McSteamy’, en Anatomía de Grey, donde se convirtió en uno de los personajes más destacados del drama médico emitido por la cadena ABC.
Este trabajo marcó un punto de inflexión en su carrera televisiva y lo situó entre los actores más populares de la pequeña pantalla durante la década de los 2000.
Tras su etapa en la ficción médica, continuó trabajando en otras producciones relevantes, como la serie The Last Ship, en la que asumió uno de los papeles principales, y más recientemente en Euphoria, donde dio vida al personaje de Cal Jacobs.