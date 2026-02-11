Muere James Van Der Beek, actor de ‘Dawson crece’ a los 48 años

El actor estadounidense James Van Der Beek, conocido mundialmente por dar vida a Dawson Leery en la serie juvenil Dawson crece, ha muerto a los 48 años. La familia confirmó el fallecimiento este miércoles a través de un comunicado compartido en redes sociales, en el que destacaron que el intérprete afrontó el final de su vida “con valentía, fe y fortaleza”.
Van Der Beek padecía un cáncer colorrectal. El propio actor reveló públicamente su enfermedad en 2024, después de haber atravesado en privado los primeros meses de tratamiento.
Su popularidad se disparó a finales de los años 90 gracias a Dawson crece, ficción emitida entre 1998 y 2003 que marcó a toda una generación. Tras aquel éxito, participó en películas como Varsity Blues y realizó apariciones en series de gran audiencia como Cómo conocí a vuestra madre. Además, en varias comedias televisivas y cinematográficas demostró sentido del humor al parodiar su propia imagen pública y el impacto que tuvo su papel más emblemático.
En el plano personal, estaba casado con Kimberly Van Der Beek y tenía seis hijos. Tras hacerse pública la noticia, numerosos seguidores, compañeros de profesión y figuras del ámbito audiovisual han expresado su pesar y han rendido homenaje al actor a través de mensajes en redes sociales.