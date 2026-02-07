Surrealismo al volante: circula 223 km/h sin haber tenido nunca carné y otro conductor intenta “encasquetar” su multa a su madre

La Guardia Civil de Huesca ha sacado a la luz dos investigaciones que dejan en evidencia los extremos a los que llegan algunos conductores para saltarse la ley.
En una carambola de imprudencias, el Instituto Armado ha imputado a una mujer por volar sobre el asfalto sin licencia y a un hombre por un burdo intento de engaño procesal.
A 223 km/h… y sin haber aprobado nunca el examen
El caso más alarmante lo protagoniza una vecina de Huesca de 63 años. Durante un control de velocidad en la autovía A-23, una patrulla del Subsector de Tráfico detectó un turismo circulando a la friolera de 223 kilómetros por hora en un tramo limitado a 120.
Lo que ya era un delito evidente por exceso de velocidad —superando ampliamente el umbral de los 200 km/h que marca el Código Penal— se tornó en un caso aún más grave: la conductora carecía por completo de carné habilitante, ya que nunca se lo había sacado. Ahora se enfrenta a dos delitos contra la seguridad vial.
El conductor que “vendió” a su madre por una multa
De forma paralela, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) ha destapado una trama de falsedad documental en el Somontano. Un hombre de 30 años recibió una denuncia por circular a 112 km/h en un tramo de 80 en la isla de Mallorca.
En lugar de asumir la sanción, el conductor presentó alegaciones ante la Jefatura de Tráfico asegurando que quien conducía en ese momento era su madre. Sin embargo, las pesquisas de los agentes determinaron que los datos aportados eran falsos. El intento de librarse de la multa le ha salido caro: ya no se enfrenta solo a una sanción de tráfico, sino a una investigación penal por falsedad documental.
A disposición judicial
Ambos investigados han sido puestos a disposición del Tribunal de Instancia de Huesca. Estos casos ponen de relieve la vigilancia del grupo GIAT para detectar no solo infracciones en el momento, sino intentos de fraude posteriores en los que los conductores tratan de eludir su responsabilidad penal y administrativa.