Ni en Madrid ni en Barcelona: los barrios de Canarias donde comprar casa ya es un lujo prohibitivo

El mercado inmobiliario en España está sufriendo una transformación sin precedentes, y Canarias se ha situado en el epicentro de la exclusividad. Aunque las miradas suelen centrarse en las grandes capitales como Madrid o Barcelona, los últimos datos del Índice Inmobiliario Fotocasa revelan una realidad sorprendente: el Archipiélago ya cuenta con zonas donde los precios por metro cuadrado compiten con los barrios más codiciados de la península.
En el caso de Tenerife, la presión de la demanda extranjera y la escasez de oferta han elevado los precios a niveles históricos, especialmente en el sur de la isla.
El Ranking de los 8 barrios de Canarias más prohibitivos
Comprar una vivienda tipo de 80 metros cuadrados en estas zonas ya requiere, en muchos casos, un desembolso superior al medio millón de euros. Estos son los ocho enclaves donde el mercado ha tocado techo:
- Playa Fañabé Alto (Adeje): 6.578 €/m2. Es el líder indiscutible. Su precio es 2,3 veces superior a la media de España. Un piso estándar aquí cuesta ya 526.000 euros.
- Playa de las Américas (Arona/Adeje): 5.824 €/m2. El corazón turístico del sur mantiene su estatus como uno de los lugares más deseados por inversores internacionales.
- Los Cristianos (Arona): 4.941 €/m2. Un clásico que no deja de subir, rozando ya la barrera psicológica de los 5.000 euros por metro cuadrado.
- Callao Salvaje – Playa Paraíso (Adeje): 4.787 €/m2. Una zona en plena expansión de lujo que ha visto disparar su valor en los últimos meses.
- Torviscas Centro y Alto (Adeje): 4.597 €/m2. El balcón del Atlántico en Adeje se consolida en el ‘top 5’ regional.
- Santa Catalina – Canteras (Las Palmas de GC): 4.293 €/m2. La primera zona de la provincia oriental en aparecer, impulsada por la joya de la corona que es la Playa de las Canteras.
- Guanarteme (Las Palmas de GC): 4.087 €/m2. El barrio de moda en Gran Canaria, con una demanda joven y cosmopolita que no para de crecer.
- Duggi – Rambla – Los Hoteles (Santa Cruz de Tenerife): 4.022 €/m2. El núcleo histórico y señorial de la capital tinerfeña cierra este exclusivo ranking.
¿Por qué suben tanto los precios?
Según María Matos, portavoz de Fotocasa, esta subida responde a una “fortísima concentración de la demanda en zonas prime”. Se trata de áreas con un atractivo único, muy limitadas en superficie y donde la presencia de compradores con gran capacidad adquisitiva (muchos de ellos extranjeros) presiona los precios hacia arriba.
Mientras que en zonas como el sur de Tenerife se busca la exclusividad y el clima, en otros puntos como San Gregorio (Telde), los precios suben por ser la alternativa “asequible” que poco a poco deja de serlo, registrando incrementos anuales de hasta el 50%.