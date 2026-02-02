La noche de las candelas prende la devoción por la Patrona de Canarias

Una marea de fieles participó anoche en la misa y posterior procesión de Las Candelas, una de las citas más esperadas y emotivas de la celebración de la festividad de la Virgen de Candelaria, en la antesala del día grande. La fe, el silencio y la emoción presidieron la marcha ciudadana que arropó a la Patrona de Canarias.
Tras la misa de las siete y media de la tarde, cantada por el Orfeón La Paz de La Laguna, en una abarrotada basílica y la bendición de las candelas, los devotos, muchos de ellos llegados en guaguas desde distintos puntos de la Isla, procedentes de todos los puntos de la Isla, acompañaron a la Morenita, que lucía un manto de color dorado en un recorrido marcado por el recogimiento y la devoción, e iluminado por centenares de velas a lo largo del trayecto.
Con las luces del casco urbano apagadas, solo el resplandor de las velas alumbraba el camino, modificado por las obras de la plaza, dirigiéndose por su parte superior y transitando por las calles de La Arena, y Los Príncipes. Fue “un momento único con la luz de la Madre como símbolo de esperanza, de guía y de unión”, en palabras de la alcaldesa, Mari Brito, quien subrayó, un año más, la “conexión de esta festividad con la historia y las raíces de un pueblo que vive de una forma especial la espiritualidad, desde el respeto, la convivencia y el orgullo de pertenencia”.
Estas fiestas de febrero, con mayor énfasis religioso que las que se celebran en agosto, entronca sus raíces más de cinco siglos atrás cuando, tras la aparición de la imagen de la Virgen a los guanches en las playas de Chimisay, la fiesta empezó a conmemorarse con un carácter mariano en el año 1497, después de que el conquistador de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo, celebrara la primera fiesta de Las Candelas (ya como Virgen María de la Candelaria). Más tarde, esta advocación mariana y su fiesta serían llevadas a América de la mano de los emigrantes canarios.
Hoy se celebra el día grande. La jornada comenzará con la celebración de dos misas, a las 08.00 y a las 10.00 horas. Una hora y media más tarde, partirá desde el Ayuntamiento la procesión cívica con el traslado del Pendón de la Villa hasta la Basílica, acto en el que participará la Agrupación Artístico-Musical La Candelaria de Arafo, que celebrará en este día el centenario de su fundación, y representantes de las policías locales de Santa Cruz de Tenerife y Candelaria en traje de gala.
Plaza de la Patrona de Canarias
A las 12.00 horas, será la solemne eucaristía, presidida por Eloy Alberto Santiago, obispo de la Diócesis Nivariense, y cantada por la soprano Alba Fariña junto a la Banda de Música Las Candelas, bajo la dirección de Mauro Fariña. Seguidamente, saldrá en procesión la imagen de la Virgen de Candelaria alrededor de la plaza de la Patrona de Canarias, acompañada de una lluvia de voladores.
Por la tarde, desde las 17.15 horas se rezará el rosario y a las 18.00 horas tendrá lugar la misa, cantada por la Agrupación Folclórica Santa Ana-San Blas, con la presentación de los niños y niñas nacidos en el último año a los pies de la Morenita.