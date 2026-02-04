Jesús Serrano, coach vocal internacional: “Nueva Línea es un soplo de aire fresco”

El fenómeno de la orquesta canaria Nueva Línea ha trascendido las verbenas para convertirse en un caso de estudio en la industria musical. El coach vocal y productor internacional, Jesús Serrano, ha analizado en los micrófonos de la Cadena SER las claves de este éxito que ha puesto a Canarias, una vez más, en el epicentro de la actualidad digital.
Para Serrano, la lectura de este éxito masivo es clara y necesaria en los tiempos que corren. “Mi valoración es muy sencilla: 812.000 seguidores en Tiktok (y subiendo), 204.000 en Instagram para una orquesta canaria, local”, comenzó explicando el productor, quien no ocultó que este hito le invita a una reflexión profunda sobre el respeto a las orquestas, recordando que “también son la industria musical”.
Nueva Línea, el triunfo de lo real frente a lo “precocinado”
Una de las claves que destaca Jesús Serrano es el origen orgánico de este fenómeno. A diferencia de otros productos prefabricados, el auge de Nueva Línea ha nacido de la base. “Respeto a este fenómeno viral, que además no ha sido planteado por una discográfica, ha sido la gente la que ha empezado a reaccionar, a comentar y a viralizar esto”, asegura el experto.
En un mercado saturado de retoques, Serrano celebra la autenticidad de la propuesta: “Sobre todo, y lo más importante, es que se está premiando la naturalidad, gente real, sin filtros, sin IA, sin vídeos precocinados”.
En este sentido, el productor lanza una advertencia sobre la dirección que está tomando la industria actual: “Si prefabricamos mucho, corremos el riesgo de perder el pulso con la realidad”.
“Un soplo de aire fresco”
Haciendo una analogía con la nutrición, el coach vocal comparó el consumo de música con la alimentación, alertando sobre los peligros de la saturación digital. “Antes hablábamos del daño a la salud de la comida procesada, pues igualmente cuidado con el contenido procesado. Esto es un soplo de aire fresco”, afirmó tajante.
Serrano es consciente de que la popularidad siempre conlleva división de opiniones, algo que asume con naturalidad: “No le tiene que gustar a todo el mundo, no se puede, no somos una croqueta”. Sin embargo, insiste en que lo ocurrido debe servir como un “punto de inflexión” para el sector.
Finalmente, el productor quiso destacar el componente geográfico y el talento de las Islas que hay detrás de este fenómeno. “Una vez más hay un canario en el centro de la música, hay un canario en el centro de la actualidad, hay unas canarias, en este caso, en el centro de la viralidad, y eso me encanta”, concluyó Serrano, poniendo en valor el impacto de este fenómeno regional que ya es global.