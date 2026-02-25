El nuevo servicio para mayores en Canarias: menús completos por 8 euros y opción para llevar a casa

La Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias ha dado un paso estratégico para mejorar la calidad de vida de la tercera edad. A través de un ambicioso proyecto piloto que ha comenzado en Santa Cruz de Tenerife, los Centros de Día de Mayores han comenzado a ofrecer un servicio de comida profesional con un precio cerrado de 8 euros por menú, buscando aliviar las cargas domésticas y garantizar una nutrición equilibrada.
Esta experiencia ha echado a andar en el Centro de Día Santa Cruz II, ubicado en la capital tinerfeña. El servicio estará operativo de lunes a viernes (excepto festivos) y supone un avance en la cartera de prestaciones para los usuarios de estas instalaciones.
¿En qué consiste el menú de 8 euros?
La iniciativa, supervisada por la Dirección General de Mayores y Participación Activa, no se limita a un simple catering. El almuerzo está diseñado por profesionales y consta de:
- Primer plato caliente.
- Segundo plato caliente.
- Postre y pan.
- Presentación en recipientes aptos para uso alimentario con cubiertos incluidos.
Una de las grandes ventajas de este sistema es su flexibilidad. Según explica la directora general, Verónica Meseguer, los usuarios pueden elegir entre disfrutar del almuerzo en las propias instalaciones del centro o, si lo prefieren, llevárselo a sus domicilios. Esta modalidad facilita la autonomía de las personas mayores que desean seguir residiendo en sus hogares pero necesitan apoyo en la elaboración de comidas.
Cómo realizar la reserva: plazos y condiciones
Para garantizar la frescura de los productos y una gestión eficiente, el sistema funciona bajo reserva previa. Los interesados deben seguir un calendario específico:
- Encargo: Se debe realizar entre el lunes y el miércoles de la semana anterior.
- Recogida/Consumo: A partir del lunes siguiente a la reserva.
- Evaluación: Durante este periodo de prueba, el Ejecutivo evaluará la aceptación del menú, las sugerencias de los usuarios y el volumen diario de pedidos para estudiar su posible extensión a otros centros del archipiélago.
Un compromiso con el bienestar activo
Este proyecto se enmarca dentro de las políticas de participación activa del Gobierno regional. Al ofrecer una alimentación variada y preparada por expertos, se busca no solo cubrir una necesidad básica, sino también fomentar la socialización en los centros.
La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias refuerza así su red de apoyo, poniendo el foco en la comodidad y la salud de un colectivo prioritario para la administración pública canaria.