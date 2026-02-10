Tenerife Noir trae por primera vez a España a Olga Tokarczuk, premio Nobel de Literatura: fecha, lugar y cómo conseguir entradas

Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura en 2018, llega a Tenerife el próximo 12 de marzo de la mano de Tenerife Noir 2026 para protagonizar un encuentro excepcional en la que será su primera visita a España. La autora participará en una entrevista coloquio con formato íntimo y personalizado que se celebrará en el espacio CajaCanarias a partir de las 19.00, y que permitirá al público acercarse de manera más directa a su obra.
Las entradas se podrán retirar en la plataforma de la Fundación CajaCanarias.
Una oportunidad única para conocer y escuchar a través de la propia autora sus reflexiones sobre el crimen, la ética y la naturaleza y cómo encajar estas piezas en una narrativa que enganche al lector y lo invite a hacerse preguntas como:¿Puede la naturaleza ser culpable?¿Puede haber crimen sin crimen?¿Qué pasa cuando la ley no coincide con la moral?
Una conversación que une el noir con la mirada crítica que apunta al comportamiento humano y social. Tokarczuk está reconocida actualmente como una de las voces más influyentes de la literatura europea contemporánea, ecologista y defensora de los animales, feminista y crítica de estructuras patriarcales, temáticas que trascienden en sus obras para pasar del “quien lo hizo” a preguntas más incómodas como “hasta dónde estamos dispuestos a justificar”. Una forma de entender el género noir que deja la individualidad a un lado, para pasar a cuestionamientos más comunitarios y profundos.
Una escritora que no esconde sus motivaciones personales, culturales y políticas, siendo fuente y motivo de inspiración para crear una narrativa directa, trepidante, capaz de conectar con el lector actual tocando temas reales, sensibles y que remueven conciencias: la violencia normalizada, la culpa colectiva o la fragilidad de la moral. No se trata de un noir marcado por un crimen o por la búsqueda incansable de un culpable, su propuesta literaria busca remover conciencias.
Tokarczuk y el crimen sin cadáver
En la obra de Tokarczuk, el crimen no siempre deja cadáveres, pero sí una profunda fractura moral, una tensión que se deja sentir desde la primeras páginas en su obra ‘Sobre los huesos de los muertos’ (Siruela), eco-thriller rural donde el crimen no se explica sólo por los hechos, sino por el paisaje, la ética y una conciencia en conflicto: la naturaleza observa, responde y juzga. Una tensión que también se mantiene en ‘Tierra de empusas’ (Anagrama) , relato que desplaza el suspense hacia un territorio gótico y corporal, donde el entorno se convierte en una fuerza opresiva y reveladora. Como escenario, un sanatorio de tuberculosos en las montañas de la Baja Silesia donde se mezcla misoginia y violencia.
Este mapa oscuro se amplía con textos como ‘Casa de día, casa de noche’ y el relato ‘Profesor Andrews w Warszawie’, donde Tokarczuk explora el impacto psicológico del totalitarismo polaco de los años ochenta a través de la mirada desorientada de un extranjero. Aquí el noir ya no necesita crimen visible: la sospecha, la pérdida de sentido y la opacidad del sistema producen un thriller de la conciencia.
Tenerife Noir 2026, un festival con sentido transversal
La undécima edición del Tenerife Noir despierta el pensamiento crítico entendiendo el género como un movimiento transversal en sus múltiples facetas capaz de trascender más allá de la literatura para ser fuente de inspiración para diferentes disciplinas.
Este año está marcado por un doble aniversario que refuerza este enfoque, los 40 años de Watchmen, obra revolucionaria de Alan Moore, Dave Gibson y John Higgins y de Shadow: Blood & Judgment, la miniserie de Howard Chayking. Creaciones que hacen de este género la herramienta perfecta para cuestionar el poder, la moral y el discurso social.
Tenerife Noir cuenta con el patrocinio del Ministerio de Cultura, el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, así como con la colaboración de la Universidad de La Laguna, Fundación CajaCanarias y la Fundación DISA. Además, la marca DS participa como vehículo oficial del festival.
