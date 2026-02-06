sanidad

Giro radical en las oposiciones del Servicio Canario de Salud: exigen suspender los exámenes hasta estabilizar a 5.000 trabajadores

"Cerrar primero el proceso por méritos no es una opción es una necesidad urgente", reclaman
Exigen paralizar las oposiciones del Servicio Canario de Salud hasta estabilizar a 5.000 trabajadores. Archivo DA
Asamblea7islas, que representa a los Grupos C, D y E del Servicio Canario de Salud y agrupa a 14.000 trabajadores de más de 30 categorías de personal sanitario y no sanitario, ha remitido recientemente un escrito a la Consejería de Sanidad, exigiendo no convocar los exámenes del proceso selectivo de concurso-oposición y ordinario mientras no haya concluido el actual proceso extraordinario de estabilización por el sistema de concurso de méritos.

Denuncia el colectivo que el solapamiento de ambos procesos incrementaría de forma “inadmisible” la espera de los más de 5.000 trabajadores pendientes de la resolución del proceso por méritos, un procedimiento anunciado como “excepcional y prioritario” y que se “dilata” en el tiempo sin fecha “clara” de finalización.

“Resulta incoherente e ineficaz abrir nuevos procesos selectivos cuando no se ha cerrado aún uno de enorme envergadura, diseñado precisamente para dar una salida ordenada y justa a la situación de temporalidad estructural en la sanidad pública. Lejos de agilizar, esta estrategia multiplica los retrasos“, han argumentado.

Por todo ello, Asamblea7islas ha exigido a la Consejería de Sanidad “responsabilidad, coherencia y respeto” hacia los profesionales afectados. En concreto, el colectivo pide la paralización de las oposiciones hasta que el proceso por méritos quede “completamente resuelto”, con todas las plazas adjudicadas.

“Cerrar primero el proceso por méritos no es una opción, es una necesidad urgente“, han añadido.

