Canarias solo rebaja tres días la demora quirúrgica en seis meses y tiene 32.131 pacientes en espera

Los pacientes en lista de espera quirúrgica subieron en Canarias hasta 31.131 a 31 de diciembre de 2025 -frente a los 31.879 que había en junio del mismo año-, el 0,7% más, mientras que el tiempo de demora quirúrgica descendió desde los 109,16 días que había en junio a los 106,49 con los que acabó 2025. También bajan las personas que esperan para ver a un especialista, que ahora suman 143.744, 7.831 menos que hace seis meses, y para hacerse una prueba diagnóstica, ya que los 24.689 pacientes de diciembre contrastan con los 25.633 que había en junio.
Si se compara con diciembre de 2024, la lista de espera quirúrgica cuenta con 814 pacientes menos, lo que supone un descenso interanual del 2,47% en el número de usuarios pendientes de una cirugía, mientras que la reducción de la espera media quirúrgica es de 15,79 días.
Según el Servicio Canario de Salud (SCS), la bajada de pacientes en lista de espera fue más acentuada entre quienes llevaban más de seis meses de demora para operarse, cuyo número se ha reducido el 23,18%, de 7.232 a los 5.575 actuales.
Tanto la consejera de Sanidad, Esther Monzón, como el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, resaltaron ayer que, desde junio de 2023, se mantiene una tendencia continuada de descenso de la demora quirúrgica, que ha pasado de los 153 días -que era la peor de España- a los 106 actuales (la media nacional se encuentra en 118,6 días). En ese período, el número de pacientes en espera quirúrgica se ha reducido el 11,7% y el 41% en la superior a seis meses.
Lo mismo ocurre con los pacientes en espera, que han pasado de las 36.395 personas en junio del 2023 a los 32.131 actuales, que pese a haber subido en los últimos seis meses, es el 2,5% menor que en 2024.
Los hospitales públicos canarios practicaron 149.635 intervenciones quirúrgicas el año pasado, el 2,6% más que en 2024, lo que supuso un “récord histórico”. La mediana de espera quirúrgica se sitúa en 70 días (la mitad de los pacientes pendientes de una intervención esperan ese número de días o menos).
Por centros, el Hospital Universitario de Canarias (HUC) redujo su lista en los últimos seis meses en 1.106 pacientes y ahora tiene 8.125 usuarios en espera, casi el 26% menos que a finales de 2024. Sin embargo, 2.377 pacientes llevan más de seis meses en espera, es decir, casi la mitad de toda Canarias. La media de espera para operarse es de 148 días. Por su parte, el hospital de La Candelaria redujo su lista de demora levemente, y sus usuarios esperan 103,5 días por una operación.
Cambio de tendencia
Los profesionales hospitalarios del SCS atendieron 3.452.406 consultas de especialidades en 2025, lo que supone 61.548 más que en 2024, y su lista de espera se ha reducido un 9,3%. En este último año, la lista de espera de consultas ha descendido en 14.790 personas, pasando de 158.534 a las 143.744 registradas a 31 de diciembre de 2025.
Por su parte, en 2025 se realizaron 955.610 pruebas diagnósticas, 10.000 más que en 2024. La listas de espera de estas pruebas registra 24.689 personas, 1.133 usuarios menos pendientes que al cierre de 2024.