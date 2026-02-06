4 cámaras de vigilancia, con avisos por megafonía, protegen el Parque García Sanabria de actos incívicos

“Atención, ha accedido a una zona protegida. A partir de este momento, está siendo grabado. Si no se retira de inmediato, se notificará a las autoridades competentes. Por favor, abandone el área”. Este es el mensaje de audio que escuchará cualquier persona que, a partir de ahora, acceda sin autorización a dos zonas protegidas del parque García Sanabria de la capital tinerfeña: el Reloj de Flores y la charca de Las Ranas.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través del área de Servicios Públicos, Planificación Estratégica y Sostenibilidad Ambiental, acaba de instalar los nuevos sistemas de videovigilancia, solicitados por el consistorio y autorizados por la Subdelegación del Gobierno, que estarán operativos los 365 días del año en el jardín histórico, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir actos delictivos como los que venían registrándose en estos espacios desde hace tiempo.
El edil del área, Carlos Tarife, explicó ayer que “se han colocado cuatro cámaras panorámicas, que abarcan todo el perímetro, para evitar que se produzcan más hechos incívicos, tanto en el Reloj de Flores, donde actos vandálicos han destrozado las agujas que marcan las horas y cuya reparación requiere un gasto anual de 3.500 a 5.000 euros, y, por otra parte, en las charcas, donde se han venido abandonando animales exóticos, como pirañas, tortugas, peces tropicales, ranas o cangrejos de río, que suponen un peligro para la flora y fauna autóctona”.
Tras las pruebas llevadas a cabo, el sistema de videovigilancia en el García Sanabria se encuentra ya operativo para grabar todo el año, las 24 horas, imágenes que, en caso de captar hechos que pudieran ser constitutivos de actos delictivos graves o muy graves, se pondrán a disposición policial para dar así comienzo al oportuno procedimiento sancionador. No obstante, si no recogieran pruebas constitutivas de infracción penal o administrativa en materia de seguridad pública, o bien estas grabaciones no estuvieran relacionadas con una investigación oficial en curso o con un procedimiento judicial o administrativo abierto, entonces se procederá a su destrucción en 28 días.
Inversión
Tarife añadió que “la inversión para instalar estas cámaras ha sido de 13.000 euros, aunque el proceso burocrático para su puesta en marcha ha sido el más costoso. Aun así, lo importante es que ya contamos con esta medida de protección del García Sanabria, lo que demuestra que Santa Cruz es una ciudad que cuida su patrimonio histórico”. En este sentido, agradeció a los técnicos de Servicios Públicos y a la Fundación Neotrópico, único centro de conservación de especies exóticas de Canarias, la consecución de este hito para “salvaguardar dos símbolos del parque”.
Al respecto, recordó que “Neotrópico realizó en su día un informe sobre el peligro que suponía para la flora y fauna autóctona la suelta indiscriminada de especies invasoras que algunos desalmados estaban realizando en estanques del parque. Un estudio que ha servido de base para que la Subdelegación nos autorizara a instalar las cámaras para proteger el medio natural”.
Cualquiera que se adentre desde ahora en el Reloj de Flores o en las charcas será alertado por un sistema de audio de que entra en zona protegida y que está siendo grabado, imágenes que permitirán intervenir a la policía local o a la autoridad judicial.