Pilar, autónoma en Canarias que no pudo coger la baja tras la muerte de su padre y su hermana: “Tuve que sacar fuerzas”

La portavoz de la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos, Pilar de los Reyes, ha puesto voz a la situación crítica que atraviesa el colectivo en una entrevista concedida a Herrera para COPE Gran Canaria. Su experiencia personal como autónoma, marcada por una tragedia familiar reciente, se ha convertido en el motor de una nueva movilización convocada para el próximo 2 de marzo, con la que los autónomos quieren denunciar unas condiciones fiscales y laborales que consideran insostenibles.
De los Reyes relató uno de los episodios más duros de su vida: en el pasado mes de diciembre perdió a su padre y a su hermana con apenas diez días de diferencia. En pleno duelo, explicó, tuvo que seguir adelante sin apenas margen para detenerse. “Tuve que sacar fuerzas de donde no las tenía”, reconoció, dejando claro que el autónomo apenas cuenta con red de protección en situaciones límite.
Según detalló, tras el fallecimiento de su padre solo pudo cerrar su negocio durante dos días y, después, tres más cuando murió su hermana. “No estuve de baja, simplemente bajé la persiana”, afirmó. Mientras tanto, los gastos continuaban llegando con normalidad. “El recibo de autónomos me llegó el día 30, las facturas también. El único que me comprendió fue mi casero”, explicó. Una realidad que, en su opinión, resume el problema de fondo: “Si un autónomo no factura, ¿por qué tiene que seguir pagando la cuota?”. Como ejemplo, citó el caso de una compañera que, estando de baja, percibe unos 400 euros al mes, mientras sus gastos fijos superan los 1.000, una situación que aboca directamente a la pérdida económica.
La portavoz también alertó sobre el efecto disuasorio que, a su juicio, está generando el actual modelo. “Ya hay más funcionarios que autónomos”, advirtió, asegurando que el mensaje que se lanza a la sociedad es que emprender no compensa. Describió a los trabajadores por cuenta propia como “valientes que se lanzan a la piscina sin agua”, atrapados entre una burocracia excesiva y ayudas que considera insuficientes y meramente temporales.
Ante este escenario, la plataforma ha convocado una manifestación el 2 de marzo para exigir cambios estructurales. En Gran Canaria, la protesta partirá de la Plaza de España y finalizará ante la Delegación del Gobierno. También están previstas movilizaciones en Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. “No somos invisibles, pero sí imprescindibles”, concluyó De los Reyes, apelando al apoyo del conjunto de la sociedad.