CSIF alerta de la falta de policías voluntarios: la “insuficiente” paga extra por la que se niegan a trabajar en Carnaval

El sindicato CSIF en la Policía Local de Santa Cruz advirtió ayer de “la falta de agentes municipales voluntarios para prestar servicio extraordinario durante el Carnaval” y, en este sentido, mostró el malestar ante “la negativa reiterada” de la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento capitalino, Purificación Dávila, “para reconocer la penosidad y especial carga laboral que sufren los policías de servicio en las fiestas”.
El delegado de la central sindical, Jesús Illada, subrayó que “el trabajo policial en Carnaval implica jornadas extraordinarias, exposición a riesgos, trabajo nocturno continuado, gestión de aglomeraciones y un nivel de exigencia física y psicológica que exige un tratamiento específico por parte de la Corporación. La negativa a reconocer esa penosidad impide aplicar compensaciones, descansos, incentivos y medidas de protección imprescindibles”.
200 euros
Al respecto, recordó que “los agentes cobran solo 200 euros más por trabajar en Carnaval, sea en un servicio en el centro de la fiesta como en la oficina, por lo que la insensibilidad administrativa para adecuar esta paga a los compañeros pone en riesgo las condiciones laborales”.
Por ello, el CSIF exigió que el Ayuntamiento “abra de inmediato la mesa de negociación para que Recursos Humanos reconozca la penosidad y acuerde compensaciones económicas equitativas, descansos adecuados y refuerzo del servicio en las fiestas”.
En esta línea, el sindicalista añadió que “no vamos a aceptar que se minimice la realidad de los compañeros cada Carnaval. Si persiste la inacción, prevemos una falta de voluntariedad de los agentes para cubrir turnos en estas condiciones”, dijo Illada, quien además invitó a la concejala a acompañar a los policías una noche de Carnaval “para que observe las condiciones del servicio”.
Igualmente, el sindicato ha reclamado que “se acuerde un plan de voluntariedad con incentivos claros y medidas reales de prevención y refuerzo del servicio policial para que la seguridad de las fiestas no se vea mermada por falta de policías voluntarios”.
Por su parte, la concejala del área, Purificación Dávila, subrayó que “el pasado viernes se celebró una Mesa Sectorial de la Policía Local para negociar, entre otros puntos, los tiempos de descanso policiales, asunto que se aprobó con el voto a favor de Intersindical Canaria, Asepal y CC.OO., mientras que UGT lo hizo en contra”.
“El CSIF estaba presente en este encuentro, pero no tiene representación en la Mesa, por lo ni votó ni se pronunció al respecto”, puntualizó la edil.
Complemento
Asimismo, Dávila aseveró que “los agentes municipales ya perciben un complemento por la penosidad del servicio durante carnavales, aparte del abono que se realiza por realizar horas extra. Por lo tanto, es un tema que no se puso encima de la mesa ese día y, hasta el momento, tampoco he recibido ninguna petición al respecto y, mucho menos que me hayan invitado a patrullar”.
La concejala de Recursos Humanos puntualizó, asimismo, que “la negociación de los tiempos de descanso de los agentes locales no los fija este área municipal, sino los propone la Jefatura de la Policía, pero aún así fue un punto ratificado por tres de los cuatro sindicatos que sí están representados en la Mesa Sectorial”.
Igualmente, la edil quiso poner en valor “el trabajo excepcional que realiza el Cuerpo de la Policía municipal durante la celebración de los carnavales y, por supuesto, que desde el Ayuntamiento se tiene en cuenta. No obstante, si algún sindicato quiere negociar un punto en concreto deberá solicitarlo por otra vía. A negociar y a escuchar siempre estoy dispuesta”.