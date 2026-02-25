¿Vives cerca de estos puertos? El cambio histórico que llega a las costas de Canarias

Canarias se prepara para marcar un antes y un después en la gestión de sus infraestructuras marítimas. El ente público Puertos Canarios ha iniciado formalmente los trámites para obtener, por primera vez en su historia, seis Banderas Azules en instalaciones de gestión autonómica. Este movimiento no solo refuerza la imagen de las islas, sino que posiciona al archipiélago como un referente de sostenibilidad y seguridad en el Atlántico.
Los seis enclaves que buscan la excelencia
La selección de los puertos candidatos responde a una estrategia de equilibrio territorial y potencial de mejora. Los puntos que optan al prestigioso distintivo internacional son:
- Agaete (Gran Canaria)
- Garachico (Tenerife)
- Caleta del Sebo (La Graciosa)
- Gran Tarajal (Fuerteventura)
- Órzola y Playa Blanca (Lanzarote)
Este paso supone un hito para la Comunidad Autónoma de Canarias, ya que es la primera vez que puertos de interés general, bajo un modelo de gestión integral pública en todo el territorio nacional, aspiran a este reconocimiento de prestigio mundial.
El ambicioso plan de ECO-PUERTOS
Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que se integra en el Plan Estratégico diseñado para convertir las instalaciones en auténticos ECO-PUERTOS. El objetivo de la Dirección Gerencia es claro: optimizar el funcionamiento, mejorar la imagen social y garantizar una gestión ambiental responsable en la red de infraestructuras de las islas.
Cabe recordar que Puertos Canarios supervisa medio centenar de puntos, incluyendo 17 puertos de interés general y diversos refugios y diques de abrigo. La obtención de la Bandera Azul, otorgada por la Fundación de Educación Ambiental (FEE) y gestionada en España por ADEAC, validaría el compromiso del ente público con la calidad del servicio.
Requisitos estrictos: Más que un sello estético
Lograr una Bandera Azul exige cumplir con una serie de criterios técnicos rigurosos que se revisan de forma anual. Los equipos técnicos de Puertos Canarios ya trabajan intensamente en tres áreas clave:
- Educación Ambiental: Instalación de paneles informativos sobre ecosistemas litorales y áreas marinas protegidas. Además, se exigirá la realización de actividades educativas periódicas para concienciar a los usuarios.
- Gestión de Residuos: Implementación de un Plan de Acción Ambiental que garantice la limpieza extrema, la recogida selectiva de papel, vidrio y envases, y el tratamiento adecuado de residuos peligrosos y aguas residuales.
- Seguridad y Accesibilidad: Los puertos deben contar con equipos de salvamento, primeros auxilios y sistemas contraincendios de última generación. Asimismo, la accesibilidad para personas con discapacidad es un requisito indispensable para recibir el galardón.
Un compromiso con el ciudadano
La designación de responsables específicos en cada puerto garantizará que las exigencias del programa se cumplan durante toda la temporada. Con este movimiento, los puertos autonómicos de Canarias dejan de ser meros puntos de tránsito para convertirse en espacios seguros, sostenibles y plenamente orientados al servicio de la ciudadanía y el turista.
La previsión del ente público, adscrito a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, es que la concesión de estas banderas se oficialice durante la próxima primavera, situando a las islas en la vanguardia de la economía azul en España.