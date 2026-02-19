Es oficial: la Primitiva pone en juego hoy 107 millones y así podrías gastarlos en Canarias

Hoy, jueves 19 de febrero de 2026, la suerte puede cambiar para siempre la vida de un canario. La Primitiva pone en juego un bote histórico de 107 millones de euros, una cifra que marea y que permitiría al afortunado acceder a un nivel de vida reservado para las élites mundiales. Pero, ¿en qué se pueden gastar 107 millones de euros sin salir de las Islas?
Tras el “mordisco” inicial de Hacienda, que se queda con el 20% de la parte que excede los 40.000 euros (unos 21,4 millones en este caso), al ganador le quedarían limpios algo más de 85 millones de euros. Aquí comienza el sueño.
Mansiones de ensueño en el “Triángulo de Oro”
El primer paso de cualquier nuevo multimillonario es la vivienda. En Canarias, el mercado inmobiliario de ultra-lujo tiene su epicentro en Costa Adeje (Tenerife) y Mogán (Gran Canaria).
Actualmente, existen propiedades en el sur de Tenerife que superan los 13 millones de euros. Hablamos de villas con vistas panorámicas al Atlántico, piscinas de borde infinito, helipuerto privado y sistemas de domótica de última generación. Municipios como Guía de Isora o San Cristóbal de La Laguna también ofrecen palacetes históricos y fincas exclusivas para quienes buscan privacidad absoluta.
Yates y experiencias Starlight VIP
Con 85 millones en la cuenta, navegar por las costas canarias en un yate de lujo privado deja de ser una fantasía. El puerto de Pasito Blanco o Marina del Sur son bases ideales para embarcaciones que pueden costar entre 5 y 10 millones de euros.
Para los momentos de relax, las islas ofrecen experiencias que el dinero sí puede comprar:
- Cenas con estrella Michelin: Reservar en exclusiva restaurantes como el M.B de Martín Berasategui o el San-Hô.
- Pícnic bajo las estrellas: Una observación astronómica privada en el Teide con catering de alta cocina y telescopios profesionales.
- Hoteles 5 estrellas Gran Lujo: Suites de 3.000 euros la noche en establecimientos icónicos como el Bahía del Duque o el Royal Hideaway Corales.
Inversión y seguridad financiera
No todo es gasto. Los expertos recomiendan que, tras ganar un premio de esta magnitud, se cree un “blindaje financiero”. Invertir en energías renovables en las islas o en el pujante sector de la vivienda vacacional de lujo son opciones inteligentes para que el patrimonio siga creciendo.
Lo más importante, según los asesores, es mantener la calma y el anonimato durante los primeros meses. Un premio de 107 millones de euros no solo cambia una cuenta bancaria, sino que redefine por completo el futuro de varias generaciones.
Comparativa: El “Poder de Compra” del Bote Histórico en Canarias
|Concepto de Lujo
|Bote Promedio (15M€)
|Bote Histórico Hoy (107M€)
|Mansiones en Costa Adeje
|1 Villa de lujo (media)
|8 Mansiones de ultra-lujo
|Yates de 20 metros
|1 embarcación
|Una flota de 7 yates
|Noches en Suite Real (5 GL)*
|5.000 noches
|35.600 noches (97 años)
|Cenas Michelin para dos
|37.500 cenas
|267.500 cenas
|Coches deportivos (Ferrari)
|45 unidades
|320 unidades
Los 5 Pasos de Oro: Qué hacer si ganas los 107 millones en Canarias
Si esta noche compruebas tu boleto y los números coinciden, el impacto emocional puede nublar tu juicio. Para proteger tu patrimonio y tu anonimato en las Islas, sigue esta hoja de ruta estratégica:
1. El “Silencio de Radio” (Preservar el Anonimato)
En una comunidad como Canarias, donde “todos nos conocemos”, el anonimato es tu mayor activo.
- No lo publiques en redes: Evita la tentación de un “storie” con el boleto.
- No dejes tu trabajo mañana: Un cambio drástico de hábitos levanta sospechas inmediatas. Espera al menos un mes para realizar movimientos grandes.
- Cuidado con el entorno: Solo comunícalo a tu círculo de confianza extrema (pareja o padres).
2. No vayas a tu sucursal bancaria de siempre
Es el error más común. Si vas al banco de tu barrio en La Laguna o Las Palmas, el empleado que te atiende podría filtrar la noticia involuntariamente.
- Busca Banca Privada: Dirígete a una oficina central en Santa Cruz o Las Palmas de Gran Canaria y pide hablar con el departamento de Banca Privada o Patrimonios. Están acostumbrados a tratar con grandes sumas bajo estricta confidencialidad.
3. El Boleto: Fotocopia y Caja Fuerte
El boleto de La Primitiva es un documento “al portador”. Quien lo tiene, lo cobra.
- Evidencia física: Hazle fotos por ambas caras y una fotocopia compulsada si es posible.
- Custodia: Guárdalo en una caja fuerte física o, mejor aún, en una caja de seguridad alquilada en una entidad bancaria hasta el momento del cobro.
4. Contrata el “Tridente de Expertos”
No intentes gestionar 85 millones de euros netos tú solo. Necesitas tres figuras externas que no tengan relación previa contigo para evitar conflictos de interés:
- Asesor Fiscal: Para gestionar el pago a Hacienda y optimizar tu declaración de patrimonio.
- Abogado experto en sucesos: Para blindar tus contratos y posibles inversiones.
- Gestor de Patrimonios: Para diversificar el dinero en activos que generen rentabilidad sin riesgo excesivo.
5. El cobro: Un cheque a nombre de una Sociedad (Opcional)
Muchos grandes ganadores optan por cobrar el premio a través de una sociedad limitada para profesionalizar la gestión del dinero desde el minuto uno. Esto permite que las inversiones (casas, yates, empresas) no estén a nombre de una persona física, añadiendo una capa extra de privacidad y eficiencia fiscal en el futuro Impuesto de Sucesiones.
Nota de la Redacción: Aunque el premio de 107 millones no tributa en el IRPF anual (porque la retención del 20% es automática al cobrarlo), el ganador sí deberá enfrentar otros impuestos en el futuro:
- Impuesto sobre el Patrimonio: Al ser residente en Canarias, el capital acumulado tributará anualmente según las escalas vigentes en la Comunidad Autónoma.
- Impuesto de Sucesiones y Donaciones: Si decides repartir el premio con familiares “a posteriori” (una vez cobrado), Hacienda podría considerarlo una donación y aplicar impuestos adicionales. Consejo Pro: Si el premio es compartido, todos los ganadores deben identificarse en el banco en el momento del cobro para evitar este problema.