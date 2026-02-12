Llega el primer fin de semana grande de la Fiesta, las purpurinas inundan las calles y el ritmo de las comparsas se adueña de Santa Cruz. Pero, ¿qué pasa si lo que realmente necesitas es silencio y desconexión? Aunque parezca imposible durante el mes de febrero, Tenerife esconde refugios donde el Carnaval no llega y donde el único sonido es el de la naturaleza.
Si eres de los que prefiere cambiar el disfraz por las botas de monte o una toalla de spa, aquí tienes la guía definitiva sobre qué hacer en Tenerife para vivir una isla en calma.
1. Senderismo en el Macizo de Anaga: entre laurisilva y silencio
Mientras el centro de la capital es un hervidero, los senderos de Anaga ofrecen una paz absoluta. Rutas como el Sendero de los Sentidos o la bajada a Taganana son ideales para respirar aire puro. Al estar lejos del “cuadrilátero”, el ambiente es de total tranquilidad y conexión con el verde de la laurisilva.
2. Gastronomía en el Norte: Garachico e Icod
El Norte de Tenerife mantiene un pulso mucho más relajado. Disfrutar de un pescado fresco frente a las piscinas naturales de Garachico o pasear bajo el Drago Milenario en Icod de los Vinos es un plan perfecto. Es el momento ideal para descubrir la gastronomía local sin las aglomeraciones de las zonas de fiesta. Puerto de la Cruz es otro lugar excepcional, pero, ojo, cuentan también con unos Carnavales estupendos.
3. Relax total: Un circuito de Spa en el Sur
Aprovecha que gran parte del flujo de gente se desplaza hacia la capital para reservar en algún spa de Costa Adeje. Es el momento ideal para disfrutar de las instalaciones con mayor privacidad. Un masaje y un circuito de aguas es el “antídoto” perfecto al caos festivo del área metropolitana.
4. El Teide: Observación de estrellas a 2.000 metros
No hay lugar más silencioso en el mundo que el Parque Nacional del Teide por la noche. Subir a ver las estrellas, lejos de la contaminación lumínica y acústica de las verbenas, es una experiencia mística. El silencio del volcán te hará olvidar que media isla está bailando en la calle.
5. Ocio cultural y cine: Refugios bajo techo
Si prefieres quedarte en la ciudad pero lejos del bullicio, los multicines de las afueras o centros culturales alejados del centro histórico son oasis de paz. Es la oportunidad ideal para ver ese estreno pendiente o visitar una exposición con la calma que solo estos días de Carnaval permiten en el resto de la isla.