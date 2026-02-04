Ofensiva municipal de La Laguna frente a ratas e insectos para evitar la proliferación de plagas

El Ayuntamiento de La Laguna ha desarrollado a lo largo del pasado año un intenso trabajo de control de plagas, con un total de 1.335 actuaciones de desratización y desinsectación repartidas por los distintos distritos del municipio, dentro de la estrategia municipal para garantizar la salubridad de los espacios públicos y el bienestar de la ciudadanía.
En concreto, el servicio municipal ha llevado a cabo 845 actuaciones relacionadas con desratización y 490 intervenciones de desinsectación, entre ellos avispas y cucarachas. Del total de actuaciones. De ellas, 333 intervenciones frente a roedores y 289 frente a insectos se realizaron en modo preventivo, una línea de trabajo clave para anticiparse a la proliferación de plagas.
El concejal de Medioambiente, Domingo Galván, destacó que “desde el Ayuntamiento se trabaja de manera constante y rigurosa para mantener un municipio cuidado, saludable y en condiciones óptimas para la vida diaria”, y subrayó que “no se trata de actuaciones puntuales, sino de un trabajo continuo, planificado y preventivo”. En este sentido, añadió que “la coordinación transversal con el área de Servicios Municipales es fundamental para evitar la proliferación de plagas y actuar con mayor eficacia”.
Por su parte, el concejal de Servicios Municipales, Fran Hernández, subrayó que “este tipo de actuaciones forman parte de un trabajo diario orientado a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y a mantener los espacios públicos en condiciones óptimas”. En este sentido, explicó que “la desratización y la desinsectación están estrechamente vinculadas a servicios esenciales como la limpieza viaria, la recogida de residuos y el mantenimiento de parques y jardines, que se coordinan para reducir los factores que favorecen la aparición de plagas”. Hernández añadió que “la prevención y la planificación permiten ofrecer un servicio más eficaz y cercano, dando respuesta a las necesidades reales de los barrios y pueblos del municipio”.
Desde el Ayuntamiento se recuerda que estos trabajos forman parte de un servicio esencial que se desarrolla durante todo el año y que la colaboración ciudadana, especialmente en lo relativo a la correcta gestión de residuos, resulta clave para evitar la aparición de focos que favorezcan la presencia de insectos y roedores.