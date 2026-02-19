Paso a paso de cómo registrar tu patinete eléctrico en la DGT: evita multas de hasta 800 euros

La nueva normativa de la DGT busca regular el uso de los vehículos de movilidad personal (VMP) en España. En concreto, se aplica a aquellos dispositivos de una o más ruedas impulsados por motores eléctricos que pueden alcanzar velocidades comprendidas entre los 6 y los 25 kilómetros por hora.
Te explicamos cómo inscribir tu patinete eléctrico en la DGT, un trámite que deberán completar los propietarios de estos vehículos junto a la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil.
Una vez completes el proceso de registro, recibirás un archivo en formato PDF que te permitirá solicitar una etiqueta identificativa que deberás colocar en el patinete. Esta funcionará como una especie de matrícula. A partir de ese momento, también será imprescindible disponer del seguro obligatorio para poder circular.
El coste de la inscripción es de 8,67 euros, a lo que hay que sumar entre 20 y 40 euros adicionales por la fabricación de la placa identificativa. No realizar este trámite puede conllevar sanciones, al igual que ocurre con cualquier otro vehículo que no esté registrado.
Para dar de alta tu patinete eléctrico en la DGT, puedes hacerlo de manera presencial o a través de su sede electrónica. Dentro de la plataforma, tendrás que identificarte mediante el sistema Cl@ve (ya sea permanente o móvil) o utilizando un certificado digital, como el emitido por la FNMT. También existe la posibilidad de gestionar el procedimiento por teléfono o mediante la aplicación miDGT.
Tras acceder, el sistema cargará automáticamente tus datos personales, que deberás revisar antes de continuar. A continuación, tendrás que introducir la información del vehículo, como el número de serie, el certificado correspondiente, la marca, el modelo o el uso previsto.
Después de completar estos datos, deberás abonar la tasa establecida. Una vez confirmado el pago, el registro quedará formalizado y recibirás el justificante en tu correo electrónico. Con este documento podrás solicitar la placa identificativa del patinete.
Por último, si en algún momento dejas de utilizar el vehículo, deberás llevarlo a un centro autorizado de tratamiento o punto limpio para tramitar su baja definitiva en la DGT, presentando el justificante que te facilitarán tras su destrucción.
Circular con un VMP sin el seguro obligatorio puede acarrear sanciones que oscilan entre los 250 y los 800 euros, en función del caso y de las características del vehículo. Además, le advirtieron de que incluso podrían haber procedido a la inmovilización del patinete.