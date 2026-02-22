Vuelve a rozar la tragedia en Santiago del Teide: un padre y su hija de 8 años, arrastrados por una fuerte ola a mar abierto

El litoral de Santiago del Teide ha vuelto a ser este domingo el escenario de un rescate al límite. Un hombre de 45 años y una niña de 8, ambos turistas de origen extranjero, fueron expulsados violentamente a mar abierto por un golpe de mar mientras se encontraban en la conocida piscina natural de Isla Cangrejo, en la costa de Los Gigantes.
El incidente se produjo en un contexto de extrema peligrosidad, coincidiendo con la situación de prealerta por fenómenos costeros declarada por el Gobierno de Canarias para todo el Archipiélago.
Según los testigos presenciales, la fuerza del agua arrastró a los dos bañistas fuera del recinto de la piscina. Por fortuna, ambos lograron asirse a unas rocas, evitando ser succionados mar adentro antes de la llegada de los servicios de emergencia.
Intervención aérea y rescate del GES
La rápida coordinación del 1-1-2 Canarias permitió el despliegue inmediato del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES).
Los rescatadores localizaron a las víctimas y procedieron a su evacuación mediante una maniobra de grúa. Una vez puestos a salvo en tierra, el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) confirmó que ambos presentaban lesiones de carácter leve y erosiones.
En el operativo participaron también efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil y de Bomberos de Tenerife, quienes colaboraron en las tareas de aseguramiento de la zona.
Un helicóptero del #GES de @territoriocan_ rescató esta tarde a un hombre de 45 años y una menor de 8 tras caer al mar en la costa de Santiago del Teide #Tenerife— 112 Canarias (@112canarias) February 22, 2026
➡️El personal del #SUC les atendió con lesiones leves
➡️Colaboraron @BomberosTf @guardiacivil y Policía Local pic.twitter.com/Vz2GRi5h0X
Un enclave marcado por la tragedia
Este nuevo suceso ocurre en un punto negro de la costa tinerfeña que arrastra un historial reciente devastador. El pasado 7 de diciembre, la piscina de Isla Cangrejo fue escenario de una tragedia que se cobró la vida de cuatro turistas (de nacionalidades rumana y eslovaca) tras un golpe de mar similar. En aquella ocasión, el acceso estaba precintado por mal tiempo, pero la prohibición fue ignorada.
A estas cuatro víctimas se suman otros dos varones, de 60 y 63 años, que fallecieron ahogados en sendos accidentes en este mismo enclave durante los últimos diez meses. La plataforma Canarias 1.500 Km de Costa califica la situación de “ruleta rusa”, denunciando que la imprudencia de los visitantes—atraídos por la viralidad del lugar en redes sociales—sigue exponiendo vidas al peligro del Atlántico pese a la cartelería de advertencia.
El peligro de las mareas vivas y la prealerta
Canarias se encuentra desde la tarde del pasado viernes bajo aviso por fenómenos costeros adversos. La Dirección General de Emergencias advirtió de la llegada de un mar de fondo del noroeste con olas de entre 2 y 4 metros de altura.
Este domingo, la situación se ha visto agravada por los elevados coeficientes de marea (94) y las denominadas mareas vivas. El periodo de pico máximo del mar, inusualmente alto (entre 16 y 18 segundos), aumenta el riesgo de que el agua rebase los paseos marítimos y recintos costeros durante la pleamar, que en esta jornada estaba prevista para la franja de las 16:20 a las 16:45 horas.
Las autoridades reiteran la prohibición del baño en zonas apartadas y recomiendan evitar muelles y espigones, así como extremar la precaución ante un mar que, en días de prealerta, no ofrece margen de error.