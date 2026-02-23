tenerife

Los 31 municipios de Tenerife, citados para hablar de las últimas novedades sobre la actividad volcánica en la Isla

La reunión empezará a las 10.00 y servirá para exponer las conclusiones del último análisis del Pevolca, tras los terremotos en Las Cañadas
El Teide no descansa: el último enjambre sísmico en Las Cañadas fue mucho más potente de lo anunciado
El Cabildo de Tenerife celebra hoy el Consejo Insular de Administración Territorial de Tenerife para informar a los 31 municipios de la Isla sobre la última reunión del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por riesgo volcánico de Canarias (Pevolca).

La cita será desde las 10.00 horas en el salón de plenos y luego, a su término, se informará a los medios de lo abordado y lo planteado por los representantes de cada ayuntamiento.

  1. Los científicos del IGN constatan una actividad sísmica inusual en el Teide, aunque no alarmante
  2. ¿Qué tendría que pasar para que el Teide se reactive? El dato clave que vigilan los expertos¿Qué tendría que pasar para que el Teide se reactive? El dato clave que vigilan los expertos

La reunión servirá para que los responsables del comité científico del Pevolca expongan lo analizado y planteado el pasado jueves en su cita tras los enjambres sísmicos que se están produciendo en Las Cañadas del Teide.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha contabilizado cerca de un millar de terremotos en un nuevo enjambre en el Parque Nacional, el noveno de este tipo desde 2016 y el tercero en los últimos siete días.

Desde el pasado 7 de febrero, se han detectado varias series de eventos sísmicos de baja frecuencia y tres enjambres de cientos de movimientos híbridos en Tenerife. En relación con esta actividad, los expertos señalan que, de momento, no se han registrado cambios en otros parámetros de vigilancia (gases y deformación).

