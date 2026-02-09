Unión Artística El Cabo, premio de Interpretación de las rondallas

La Unión Artística El Cabo se alzó anoche con el primer premio de interpretación en el certamen de rondallas celebrado en el Auditorio de Tenerife y presentado por el periodista Zenaido Hernández. El segundo premio fue para Las Valkirias de la Lírica, el tercero para la rondalla Asociación Malels y el accésit, para la Masa Coral Tinerfeña.
En solistas, Javier Hernández Rodríguez, de la Unión Artística El Cabo, se hizo con el primer premio. Victoria López Sosa, de Las Valkirias, obtuvo el segundo y Laura Anzorena Obra, con la Masa Coral Tinerfeña, obtuvo el tercer premio. María Candelaria Hernández Cabrera, de Unión Artística El Cabo, recibió el accésit.
Además, el premio único de Pulso y Púa fue para Las Valkirias de la Lírica.
En el apartado de presentación, se premió, por este orden, a Las Valkirias, La Peña del Lunes 1965 y la Asociación Mamels. con accésit para la Unión Artística El Cabo.
Un total de ocho agrupaciones lírico-musicales participaron en el certamen, interpretando cada una dos temas de corte clásico, siempre con instrumentos de pulso y púa. Por este orden actuaron: Los Aceviños, Rondalla Mamel´s, Peña del Lunes, Masa Coral Tinerfeña, Orfeón La Paz, Valkirias, Gran Tinerfe y U.A. El Cabo. En esta ocasión, en la modalidad de presentación, el jurado estuvo formado por Andrés Kyril Acevedo, diseñador y confeccionista de trajes de carnaval; Paula Hernández Padilla, diseñadora; y Ana Seco Durán, artista plástica y diseñadora de moda. En la edición de mañana, martes, DIARIO DE AVISOS ofrecerá a sus lectores un amplio reportaje del certamen.