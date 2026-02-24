¿Buscas serie nueva? ‘Sal de mi playlist’, la ambiciosa ficción rodada en Tenerife que llega a Canarias Play

El audiovisual canario vive un momento histórico. Este próximo miércoles 4 de marzo, Santa Cruz de Tenerife se vestirá de gala para la première de ‘Sal de mi playlist’, la primera serie de ficción coproducida por Televisión Canaria. Este proyecto, realizado junto a Glow Films Entertainment SL (Los Emotions) y distribuido internacionalmente por Sony Music, marca un antes y un después en la creación de contenidos propios en las Islas.
La serie se estrenará próximamente de forma exclusiva en Canarias Play, la nueva plataforma OTT (de libre transmisión) de Televisión Canaria, reforzando así la apuesta de la cadena por las nuevas narrativas digitales y el consumo bajo demanda.
Un rodaje coral por toda Tenerife
‘Sal de mi playlist’ destaca por su ambición técnica y artística. Se trata de una serie coral protagonizada por 10 actores y actrices principales, cuya trama se desarrolla a lo largo de 56 localizaciones repartidas por toda la geografía de Tenerife. Desde paisajes urbanos hasta escenarios naturales reconocibles, la isla se convierte en un personaje más de la historia.
La producción ha contado con un equipo creativo y técnico íntegramente canario, procedente de diversas islas, que ha liderado todas las fases del proyecto. Esta apuesta por el talento local garantiza una mirada auténtica sobre los temas que aborda la serie: la lucha por los sueños, la superación personal y la importancia de la amistad.
El sello musical de Sony Music
Uno de los elementos diferenciadores de esta ficción es su banda sonora. Al ser distribuida por Sony Music, la música juega un papel fundamental. La serie cuenta con ocho temas originales compuestos exclusivamente para la trama por talento canario, convirtiendo cada capítulo en una experiencia sonora y visual única.
Con este lanzamiento, Televisión Canaria y Glow Films refuerzan su compromiso con la industria local, demostrando que desde el Archipiélago se pueden producir contenidos de alta calidad capaces de competir en los mercados internacionales de streaming.