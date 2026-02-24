Adiós a la concentración en el Albergue de Santa Cruz: Bermúdez anuncia nuevos centros en diferentes zonas

El Centro Municipal de Acogida (CMA), más conocido como albergue y situado en Los Gladiolos, será descentralizado en recursos de menor tamaño que se ubicarán en diferentes zonas del municipio y de La Laguna, según anunció ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, durante la presentación del Plan Estratégico de Servicios Sociales 2026-2030.
Bermúdez, junto a la concejala de Políticas Sociales, Charín González, especificó que la intención “no es ampliar el número de plazas, sino redistribuir las actuales”, con el objetivo de “mejorar la atención y reducir el impacto que genera la concentración de usuarios en un único centro”, el cual no será cerrado sino aliviado en su actual carga.
Detalló que “la idea es abrir centros con menos usuarios, como el de pernoctación que ya funciona en el barrio de Buenos Aires, aunque para ello hay que buscar emplazamientos adecuados que no deberían estar solo en Santa Cruz sino también en La Laguna, dada la conexión funcional del área metropolitana”.
Con ello, “se ofrecería una atención más personalizada y adaptada a los distintos perfiles del sinhogarismo en el municipio, donde un 15% de personas requiere de recursos sociosanitarios y un 30% precisa de intervención en salud mental. Esta realidad nos obliga a coordinar la actuación con el Cabildo y el Gobierno de Canarias, además de solicitar al resto de municipios que creen también recursos propios”, apuntó el regidor.
El II Plan Estratégico de Servicios Sociales será un instrumento de planificación, en torno a cinco ejes, que marcará la hoja de ruta social en la capital en los próximos cuatro años, en base a un sistema orientado a resultados. Su presupuesto irá vinculado a las cuentas municipales anuales para dar atención a nueve áreas de intervención, 60 líneas de actuación, así como la ampliación de la plantilla de trabajadores, tras la aprobación de la RPT.
La concejala del área, Charín González, indicó que “el plan no es improvisado, sino que por primera vez se apoya en un estudio socioeconómico sobre la población del municipio, lo que permitirá anticipar necesidades”.
Capital envejecida
El informe resalta que Santa Cruz es una ciudad envejecida, con un índice de 186 mayores por cada 100 jóvenes, a excepción del Suroeste que es el distrito más joven. El 92% de la población es de nacionalidad española y el perfil del usuario de ayuda social es mujeres, de entre 25 y 50 años, con estudios básicos o medios, ingresos de entre 300 y 800 euros mensuales y residentes, en su mayoría, en Añaza y Barranco Grande.
Estos datos dibujan una intervención zonificada para reducir la vulnerabilidad, ya que actualmente el 22% de los chicharreros necesita ayuda social y, la previsión es que aumente hasta el 30% en 2030. Todo estos factores avalan que, otras medidas previstas por el Ayuntamiento, se actué en mejorar la ayuda a domicilio para dependientes y en fomentar planes de salud mental e infantojuvenil.