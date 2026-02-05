El secreto mejor guardado de la Cueva Pintada: así puedes descifrar el código visual de los antiguos canarios

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada, en Gáldar, ha anunciado el lanzamiento de una de sus iniciativas formativas más ambiciosas: el taller ‘La gramática del símbolo: El lenguaje visual de los diseños indígenas en la arqueología de Gran Canaria’. Esta propuesta busca desentrañar los códigos estéticos y culturales que los antiguos habitantes de la isla plasmaron en sus creaciones.
La iniciativa, promovida por el Cabildo de Gran Canaria, está diseñada específicamente para un público adulto que desee profundizar en el patrimonio indígena desde una perspectiva técnica y científica. El objetivo es ir más allá de la simple contemplación estética para comprender la identidad social de las comunidades prehispánicas.
Expertos al frente de la formación
La excelencia del taller radica en su profesorado. La formación estará dirigida por tres figuras de referencia en el ámbito artesanal y arqueológico: la alfarera Inmaculada Navarro, el ceramista Diego Higuera Molina y el especialista en pintaderas José Molina González.
Este equipo de expertos guiará a los asistentes en una inmersión profunda por el sistema visual aborigen, tomando como eje central la Cueva Pintada, uno de los yacimientos más importantes del archipiélago.
Calendario en la Cueva Pintada
Según ha confirmado la institución, las sesiones se desarrollarán durante el mes de febrero, ocupando las tardes de los martes (días 10, 17 y 24) y los jueves (días 12, 19 y 26). El horario establecido es de 17:00 a 20:00 horas, permitiendo una conciliación adecuada para los interesados en la arqueología canaria.
Los participantes tendrán la oportunidad de analizar patrones geométricos presentes en diversos soportes arqueológicos:
- Pintura mural original de la cueva.
- Cerámica decorada con motivos identitarios.
- Pintaderas, los sellos de barro únicos de la cultura canaria.
- Textiles y otros soportes de expresión técnica.
El significado oculto de la arqueología
Más allá de la técnica, el taller se centra en el proceso de ejecución y el significado social de estos símbolos. No se trata solo de replicar formas, sino de entender la “gramática” que permitía a los antiguos canarios comunicarse y marcar su estatus o pertenencia a través del diseño.
Con esta acción, el Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada refuerza su papel como centro de investigación y divulgación, permitiendo que el conocimiento técnico de la cultura indígena sea accesible para la ciudadanía interesada en el rigor histórico.