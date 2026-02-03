“Te quiero colgado de un árbol”: detenido el ultra, seguidor de Vito Quiles, que amenazó de muerte a Rubén Sánchez

El Equipo de Extremismo Violento y Odio (EVO) de la Policía Nacional ha asestado un golpe definitivo contra el acoso ultra en redes sociales. Los agentes han detenido en Barcelona a un seguidor del agitador Vito Quiles, acusado de proferir gravísimas amenazas de muerte contra el secretario general de FACUA-Consumidores en Acción, Rubén Sánchez.
La investigación, que arrancó en los juzgados de Sevilla, ha culminado con la localización de Christian F.J., un hombre de 35 años residente en Vallirana. El detenido habría enviado cerca de 50 mensajes de WhatsApp al líder de la organización de consumidores con advertencias explícitas: “Te quiero colgado de un árbol”.
Un delito de odio por motivos políticos
El atestado policial, al que ha tenido acceso este medio, es contundente. Los hechos se han tipificado como un delito de amenazas agravado por la circunstancia de odio ideológico. Según la Policía, el arrestado actuó motivado por la “afiliación política percibida del denunciante”, insultándole con términos como “lacayo de Perro Sánchez” o “progre woke”.
El acoso comenzó el pasado 14 de noviembre, después de que se hiciera público que Rubén Sánchez había llevado a los tribunales a Vito Quiles por injurias y calumnias. La furia del detenido se desató a través de una cadena de mensajes que incluía frases como: “Como te encuentre por la calle te vas a acordar de mí” o “tienes una buena dentadura, quedaría muy bien en un collar”.
Operativo entre Sevilla y Barcelona
Tras la denuncia interpuesta en la capital andaluza, el Equipo EVO de Sevilla solicitó la colaboración de sus homólogos en la Jefatura Superior de Barcelona para dar con el paradero del sospechoso. El hombre fue interceptado en las inmediaciones de su domicilio el pasado 15 de enero.
A pesar de no tener antecedentes penales, la gravedad de las amenazas y la certificación digital de los mensajes aportada por Sánchez han sido claves para su imputación. Tras pasar varias horas en los calabozos y acogerse a su derecho a no declarar, el investigado ha quedado en libertad a la espera de ser citado por el juzgado de instrucción.
El fenómeno de la violencia digital
Este caso pone de relieve la creciente actividad de las unidades especializadas en extremismo violento ante la proliferación de amenazas de corte ideológico en España. La instrucción judicial incorpora informes de la Policía Nacional que confirman la consumación de los delitos, marcando un precedente en la protección de figuras públicas frente al acoso sistemático por parte de perfiles radicalizados en el entorno digital.