Balance de la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz: 10 incidencias en una noche de máxima presión

La Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se ha desarrollado bajo un clima de absoluta normalidad. El amplio operativo de seguridad y emergencias desplegado en el Recinto Ferial se ha saldado con un balance final de apenas diez asistencias sanitarias, todas ellas de carácter leve, lo que ratifica el éxito de la planificación preventiva.
El dispositivo, compuesto por más de 200 profesionales, estuvo coordinado en todo momento desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) anexo a la instalación. En este centro neurálgico se integraron efectivos de la Policía Local, Protección Civil, Bomberos y Cruz Roja para garantizar una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad.
Un balance sanitario sin gravedad
De las diez atenciones realizadas durante el evento, seis correspondieron a mujeres y cuatro a varones. Según informan las fuentes oficiales, las patologías tratadas fueron en su mayoría traumatismos, caídas, vómitos, crisis de ansiedad y mareos, situaciones habituales en eventos de gran afluencia que no requirieron traslados de gravedad.
La atención sanitaria estuvo liderada por Cruz Roja Española, que desplegó a 30 profesionales. El operativo técnico contó con:
- Tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB).
- Una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA).
- Un Vehículo de Intervención Rápida (VIR).
- Un equipo médico compuesto por dos facultativos y dos enfermeros.
Blindaje policial y prevención
En el apartado de seguridad ciudadana, la Policía Local de Santa Cruz movilizó a 40 efectivos. El despliegue incluyó patrullaje a pie tanto en el interior como en el exterior del Recinto Ferial, reforzado por la presencia de la Unidad Canina en labores preventivas. Asimismo, agentes de la Policía Nacional trabajaron de forma coordinada en el anillo de seguridad exterior.
Por su parte, el Consorcio de Bomberos de Tenerife aportó 17 integrantes al dispositivo, mientras que el voluntariado de Protección Civil sumó 18 efectivos de la agrupación santacrucera, apoyados por voluntarios venidos de Güímar y La Laguna.
Coordinación total en el PMA
La eficacia del operativo residió en la gestión desde el PMA, donde operaron técnicos del CETRA-Cecopal, responsables de comunicación de Seguridad y Emergencias del consistorio y enlaces de la Policía Local. A estas labores de seguridad pública se sumaron 45 vigilantes de seguridad privada y cerca de treinta controladores de acceso, quienes gestionaron el flujo de público en los momentos críticos de la noche.
Este balance positivo supone un punto de partida esperanzador para el resto del calendario festivo, demostrando que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife sigue siendo un referente en la organización de eventos multitudinarios seguros.