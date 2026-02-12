“Ni Amargo se atrevió a tanto”: el aluvión de críticas a la Gala de la Reina que ya es historia negra del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife

La Gala de Elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2026, celebrada anoche en el Recinto Ferial capitalino, prometía ritmos latinos y espectáculo, pero en redes sociales el debate fue otro.
Algunos recuerdan el histórico desplante de 2007, cuando Rafael Amargo presentó una gala que eliminó la esencia del Carnaval para convertirla en un ‘show’ de televisión vacío, sin ritmo y que dejó a las candidatas en un segundo plano.
Este año, mientras la Reina, Carla Castro Castellano, celebraba su corona se sucedían los comentarios en Facebook, X e Instagram, que apuntaban directamente a las actuaciones en playback, la intervención de Manny Manuel y algunas decisiones de organización que no convencieron.
El playback que encendió la mecha en la gran Gala del Carnaval de Santa Cruz
Uno de los puntos más criticados fue el uso del playback por parte de artistas invitados, especialmente Los 4 de Cuba.
Varios usuarios señalaron que la ejecución fue tan evidente que a veces ni se colocaban el micrófono en la boca y en otros momentos hablaban mientras la música seguía sonando.
Manny Manuel, noche complicada
En X, el tono fue irónico. Algunos comparaban lo que se esperaba con lo que finalmente se vio en pantalla, al estilo “lo que pides por AliExpress y lo que te llega”, comparando la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl con la de Manny Manuel en la Gala de anoche en la capital tinerfeña, si bien cantó en directo.
Aunque hubo quien reconoció que logró animar a un público que describen como frío, la sensación general en comentarios fue que el artista, considerado el rey del merengue, no tuvo su mejor noche.
En Facebook se repetían valoraciones muy duras: desde quienes aseguraban que no se sabía las canciones hasta quienes calificaban su intervención como una decepción.
Algunos defendían incluso que en Canarias hay artistas latinos mejores para ocupar ese espacio en una gala de este nivel.
Tres candidatas fuera y malestar general
Pero la música no fue lo único que generó malestar. Otra de las decisiones que más indignación provocó fue que tres candidatas no salieran al escenario en el momento final.
Muchos usuarios insistían en que todas merecían compartir ese instante después de meses de preparación, calificando el gesto de feo e injusto.
Mucho brillo, poco color
También hubo debate estético. Varios comentarios coincidían en que este año predominó el plateado y el dorado, con poca variedad cromática.
Para algunos, el Carnaval es color y fantasía, y echaron en falta más contraste y riesgo en las propuestas.
División total en redes
Eso sí, no todo fueron críticas. Numerosos mensajes defendieron el nivel altísimo de los trajes y felicitaron a la Reina, asegurando que el premio fue merecido. La división fue total: para unos, una gala amena; para otros, la peor en mucho tiempo.
Estos son algunos de los comentarios más críticos:
- “Candidatas que llevan meses esperando por este día sin poder salir, artistas que cobrarán un pastón haciendo playback y encima mal hecho… y ya si hablamos de Manny Manuel… qué decepción más grande.”
- “Gala sosa, artistas invitados nefastos, Many Manuel no se sabía las canciones y lo peor fue no sacar al escenario a tres de las candidatas.”
- “Maní Manuel horrible y los cuatro otro tanto, hay muchos latinos mejores.”
- “Many Manuel ya no canta como era o estaba borracho, la música no tenía ritmo ninguno.”
- “La gala dejó bastante que desear, cada año vamos a menos.”
- “La gala este año no me gustó, aburrida y la música nefasta.”
- “No me parece justo, todas son candidatas, merecerían estar todas en el escenario.”
- “Muy feo que no entraran todas las candidatas al escenario.”
- “Hasta cuándo hay que soportar la egolatría presentando la gala, que no deja hablar.”
- “Puede ser que estemos ante la peor gala de la historia del carnaval.”