‘Suéltate el Cuerpo’, un proyecto de expresión para la discapacidad en el sur de Tenerife

El Centro de Atención a la Discapacidad (CAD) Los Olivos, en el municipio de Adeje, desarrolla el proyecto Suéltate el Cuerpo, una iniciativa de expresión corporal dirigida a jóvenes con discapacidad que participan de manera habitual en los programas del centro. Las sesiones se celebran todos los miércoles, de 16:00 a 17:30 horas.
La responsable de la Concejalía de Bienestar Social y Cohesión Social, Raquel Rodríguez Alonso, señaló que el objetivo principal del proyecto es “facilitar recursos que contribuyan al bienestar integral de las personas con discapacidad atendidas en el Centro Los Olivos, promoviendo hábitos saludables, la autoestima y la conexión personal a través del trabajo corporal y el acompañamiento profesional”.
LIBERAR TENSIONES
El proyecto ofrece un espacio seguro que permite a las personas participantes expresarse con libertad, explorar sensaciones, liberar tensiones y reforzar la relación con su propio cuerpo. En un comunicado, el Ayuntamiento de Adeje recuerda que las actividades incluyen ejercicios de estiramiento, movimiento consciente y dinámicas orientadas a aliviar la carga cotidiana, desde un enfoque grupal y de apoyo mutuo.
La iniciativa Suéltate el Cuerpo” está dirigida por Sandra Ballestero, docente con amplia trayectoria profesional en el ámbito del trabajo corporal como herramienta de bienestar, autoconocimiento y desarrollo personal.
Las sesiones combinan movimiento, música, diálogo y espacios de reflexión, fomentando la escucha activa, el respeto a los ritmos individuales y el cuidado físico y personal.
MOVILIDAD
Actualmente, el proyecto del CAD Los Olivos atiende a una docena de personas usuarias, que han mostrado una valoración positiva de las actividades propuestas, diseñadas para favorecer la movilidad, la psicomotricidad y la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, señala el Ayuntamiento de Adeje.