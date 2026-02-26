Mucho más que David Uclés, Olga Tokarczuk y Nathan Thrall: guía para no perderse nada en Tenerife Noir

Tenerife se prepara para transformarse en el epicentro internacional del suspense y la crítica social. La XI edición de Tenerife Noir, que se desarrollará del 4 al 15 de marzo, ha diseñado una programación sin precedentes que sitúa a la Isla como un referente indiscutible del género negro. La cita contará con la presencia estelar de la Premio Nobel Olga Tokarczuk y el Premio Pulitzer Nathan Thrall, quien visita Canarias por primera vez para analizar la realidad palestina.
La propuesta de este año trasciende lo literario para abrazar la música, el cine y la formación de vanguardia. Entre los nombres propios destaca David Uclés (Premio Nadal), quien aportará su visión de la Guerra Civil desde el realismo mágico, junto a referentes nacionales como Carlos Zanón y Francisco Bescós. El talento local tendrá un espacio destacado con autores como Annika Brunke, Jorge Dávila o Ángela Pinacho.
El sonido de ‘Matrix’ llega a los teatros canarios
Uno de los grandes atractivos de esta edición es el desembarco, en exclusiva para España, de ‘Inside The Matrix’ de Juno Reactor. El proyecto liderado por Ben Watkins, responsable de la icónica atmósfera sonora de la saga Matrix, ofrecerá conciertos el 6 de marzo en el Teatro Leal y el 7 en el Teatro Guiniguada. A esta oferta se suma el saxofonista Nel·lo, quien llevará su jazz de esencia noir al Paraninfo de la ULL el 5 de marzo.
El festival también explorará la ‘Anatomía de un Asesinato’ a través de un taller impartido por la escritora Espido Freire, junto a expertos en psiquiatría y fuerzas de seguridad. Además, se conmemorarán los 40 años de obras revolucionarias como Watchmen, reafirmando el género como una herramienta para cuestionar el poder y la moral.
Consulta aquí la programación completa.
Respaldo institucional al “talento de nuestra tierra”
Durante la presentación oficial, el subdelegado del Gobierno en Canarias, Javier Plata, subrayó que “el apoyo a iniciativas como el Noir es fundamental para vertebrar el territorio a través de la cultura y blindar el acceso universal al género negro”. Por su parte, Guillermo Martínez, consejero delegado del ICDC, destacó la capacidad del festival para “fomentar el pensamiento crítico” a través de un enfoque transversal que une cine, música y cómic.
Desde el Cabildo de Tenerife, el consejero de Cultura, José Carlos Acha, afirmó que esta edición “confirma la madurez del festival” y sitúa a la Isla en el mapa internacional del debate contemporáneo gracias a voces que “utilizan la literatura para interpretar el presente”. En esta línea, Dimple Melwani, consejera delegada de Turismo de Tenerife, valoró el evento como una “herramienta estratégica de proyección exterior y diversificación del destino turístico”.
Compromiso con la ciudad y la academia
La concejala de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, Purificación Dávila, recordó que la capital es la institución “más constante” en su apoyo a una propuesta que ya cumple once ediciones. Asimismo, Fernando Jiménez, desde el Ayuntamiento de La Laguna, celebró el “excelente elenco de artistas” que afianza al municipio en el panorama nacional.
El ámbito académico tendrá su espacio en el Congreso de Investigación sobre Género Criminal en el Campus de Guajara, bajo la dirección de Javier Rivero Grandoso e Isabel Castells. Finalmente, Fernando Sánchez Cáceres, de la Fundación CajaCanarias, aseguró que su Espacio Cultural se ha convertido en el “hogar de Tenerife Noir”, garantizando que el éxito de esta convocatoria está asegurado.