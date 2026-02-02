El tiempo en Canarias: ¿Lloverá este martes? Consulta la previsión de la Aemet para el 3 de febrero

Canarias se prepara para un martes de contrastes. Tras un inicio de semana variable, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un escenario de nubes, claros y ligeros cambios térmicos en las islas. Si tienes planes al aire libre, esto es lo que debes saber.
¿Qué tiempo hará en Canarias este martes?
La jornada comenzará con intervalos nubosos, especialmente en las zonas del norte. Toma nota de los detalles por zonas:
- Norte de las islas: Cielos cubiertos a primeras horas con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales, sobre todo en las medianías. A partir del mediodía, el sol ganará terreno y se abrirán amplios claros.
- Vertiente sur: El panorama se invierte. Tras una mañana despejada, la nubosidad aumentará por la tarde con baja probabilidad de gotas aisladas.
- Lanzarote y Fuerteventura: No se descarta alguna lluvia débil y dispersa durante la primera mitad del día, tendiendo a cielos más limpios por la tarde.
Temperaturas: ¿Frío o calor?
Los termómetros se mantendrán estables o experimentarán un ligero descenso. Las variaciones serán mínimas, pero suficientes para notar un ambiente más fresco en ciertos puntos:
- Tenerife: Alcanzará la máxima provincial con 22°C.
- El Hierro: Marcará la mínima de la jornada bajando hasta los 12°C.
- Las Palmas de Gran Canaria: Oscilará entre los 18°C y los 21°C.
Alerta por viento en las cumbres
El viento será un factor clave este 3 de febrero. Soplará de componente noroeste moderado, perdiendo fuerza a medida que avance el día. Sin embargo, mucha precaución en las cumbres centrales, donde se esperan rachas muy fuertes durante la mañana. Por la tarde, la intensidad bajará y predominarán las brisas en las costas del este.