Canarias se prepara para una jornada de climatología adversa este sábado. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado un escenario marcado por la retirada definitiva de la calima y la entrada con fuerza de un alisio persistente que dejará rachas superiores a los 90 km/h en puntos estratégicos del Archipiélago.
El fenómeno más relevante será, sin duda, el viento. Las autoridades meteorológicas prevén que las vertientes sureste y noroeste, así como las cumbres expuestas, sufran el mayor impacto. En La Gomera, el aviso es especialmente significativo durante la primera mitad del día, donde el vendaval podría complicar la movilidad y las actividades al aire libre.
Precipitaciones y descenso térmico
A diferencia de los días anteriores, el cielo presentará intervalos nubosos, especialmente en el norte de las islas de mayor relieve. Es en estas zonas de medianías donde son probables las lluvias débiles y ocasionales. Este cambio de configuración atmosférica traerá consigo un descenso de las temperaturas máximas, un alivio térmico que será más acusado en las vertientes orientadas al sur.
Por su parte, la calima en niveles altos que ha afectado a las Islas comenzará a remitir desde primeras horas de la mañana, dejando paso a una atmósfera más limpia pero mucho más inestable en lo que a dinámica de vientos se refiere.
El estado del mar: alerta para navegantes
La situación costera no será más favorable. La Aemet anuncia viento del norte o nordeste con fuerza 7 u 8, lo que generará fuerte marejada o mar gruesa. Se espera un mar de fondo del nordeste con olas que alcanzarán los 4 metros de altura en las islas occidentales, mientras que en Lanzarote y Fuerteventura el oleaje oscilará entre 1 y 2 metros.
Previsión del tiempo por islas
- Tenerife: Cielos nubosos al norte con lluvias en las medianías del noreste. Lo más crítico será el alisio fuerte, con rachas que podrían alcanzar los 90 km/h en el sureste, extremo noroeste y la zona de la dorsal.
- Gran Canaria: Nubosidad persistente en el norte con precipitaciones débiles. Se esperan rachas muy fuertes en vertientes sureste y noroeste, con picos de 90 km/h de forma ocasional.
- La Gomera y El Hierro: Máxima precaución por vientos huracanados en cumbres y vertientes expuestas. En San Sebastián de la Gomera, las temperaturas oscilarán entre los 18°C y los 22°C.
- La Palma: Lluvias probables en el noreste y rachas fuertes en el extremo sur y la zona de El Paso.
- Lanzarote y Fuerteventura: Cielos poco nubosos con restos de calima remitiendo. El viento será el protagonista en el sureste y mitad sur, con un ligero descenso de las temperaturas máximas.