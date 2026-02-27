Canarias ‘se tiñe’ de naranja: todos los avisos de la Aemet, isla por isla, ante vientos huracanados, temporal marítimo y calima

Canarias afronta este viernes, 27 de febrero de 2026, una jornada de gran inestabilidad meteorológica. La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias ha actualizado sus avisos, situando en alerta por viento a las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera y, en el caso de Tenerife y Gran Canaria, a sus vertientes sur y zonas de cumbre. El resto del archipiélago permanece en situación de prealerta.
El viento, el principal protagonista
Se espera un episodio de viento del nordeste de moderado a fuerte. Las rachas más severas podrían alcanzar y superar los 100 km/h en puntos específicos como el entorno del Teide, las cumbres de El Hierro y las vertientes suroeste y oeste de La Gomera. En las cumbres de La Palma y Gran Canaria, las velocidades estimadas se sitúan en torno a los 90 km/h.
En las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, aunque el aviso es de menor intensidad, se prevén rachas de entre 70 y 80 km/h que afectarán principalmente al interior y a las vertientes sur y este.
Fenómenos costeros y calima
La situación en el mar también es delicada. Se mantiene la alerta por fenómenos costeros en El Hierro, La Gomera y La Palma, así como en el oeste, norte y nordeste del resto de las islas. La previsión apunta a mar combinada del norte que puede superar los 4 metros de altura, arreciando a fuerza 7 u 8 mar adentro.
A este escenario se suma la presencia de calima en altura. Aunque inicialmente no afectará de forma severa a niveles bajos, se espera que las concentraciones sean significativas en medianías y cumbres. Debido a la nubosidad presente en el norte de las islas montañosas, la Aemet no descarta que se produzcan lluvias de barro.
Previsión por islas para este viernes
|Isla
|Cielos y Precipitaciones
|Viento Máximo Previsto
|Temp. (Min/Max)
|Tenerife
|Nuboso al norte con lluvias débiles; despejado al sur.
|100 km/h (Teide/Cumbres)
|16°C / 22°C
|Gran Canaria
|Nuboso al norte (lluvias en medianías); calima en cumbres.
|90 km/h (Cumbres/Vertiente S)
|15°C / 21°C
|La Palma
|Nuboso al norte y este; probable lluvia débil.
|90 km/h (Cumbres)
|14°C / 20°C
|La Gomera
|Intervalos nubosos al norte; calima en medianías.
|100 km/h (Cumbres/Oeste)
|15°C / 21°C
|El Hierro
|Nuboso al norte; despejado con calima en el resto.
|100 km/h (Cumbres/Sureste)
|12°C / 18°C
|Lanzarote
|Despejado con intervalos al norte; calima en interior.
|70-80 km/h (Interior/Sur)
|15°C / 23°C
|Fuerteventura
|Poco nuboso; calima en altura y riesgo de tormentas.
|70-80 km/h (Interior/Sur)
|15°C / 22°C
Avisos adicionales: Nieve y Tormentas
El archipiélago mantiene otras prealertas vigentes desde la jornada del jueves. En Tenerife, continúa el aviso por nevadas en cumbres por encima de los 1.800 metros, debido a la presencia de aire frío en altura. Por su parte, Lanzarote y Fuerteventura siguen bajo vigilancia por actividad tormentosa, con posibilidad de chubascos localmente fuertes y granizo menudo.
Las temperaturas máximas experimentarán un ascenso que podría ser notable en las vertientes sur, mientras que en las cumbres del Teide se esperan heladas débiles. Se recomienda a la población extremar las precauciones en zonas costeras y evitar desplazamientos innecesarios en las áreas de cumbre más afectadas por el viento.